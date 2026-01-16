Ley de Trump devuelve la leche entera a los almuerzos escolares, ¿cuáles son los beneficios?

El presidente Donald Trump firmó el proyecto de ley que revoca las restricciones sobre la leche entera en las cafeterías escolares, permitiendo así la inclusión de leche entera y 2% en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares. Esta medida, que podría implementarse para el otoño, responde a una demanda de la industria láctea.

Con la nueva legislación, se permitirá a las escuelas ofrecer una variedad de opciones de leche, incluyendo enteras, 2%, 1%, y alternativas no lácteas que cumplan con los estándares nutricionales. Los padres podrán solicitar leche no láctea para sus hijos, facilitando un acceso más amplio a opciones adecuadas.

“Ya seas demócrata o republicano, la leche entera es algo excelente”, dijo Trump en una ceremonia de firma en la Casa Blanca a la que asistieron legisladores, productores lecheros y sus hijos, recogió Associated Press (AP).

“Eliminar la leche entera no mejoró la salud, la perjudicó”, declaró el secretario del HHS, Robert F. Kennedy Jr., en ese mismo evento. Enfatizó: “La grasa de la leche no es comida chatarra”.

Cambios en las directrices de nutrición

La firma del proyecto de ley coincide con la publicación de las Nuevas Directrices Dietéticas para Americanos 2025-2030, que promueven la inclusión de productos lácteos enteros en la dieta. Expertos han argumentado que la leche entera puede ser más beneficiosa de lo que se había considerado anteriormente.

La implementación de esta ley impactará a cerca de 30 millones de estudiantes, con la esperanza de reducir el desperdicio de alimentos y mejorar la nutrición infantil. Sin embargo, este cambio también ha generado críticas, ya que algunos estudios sugieren que la leche baja en grasa puede tener beneficios para la salud en la prevención de la obesidad infantil.

Pro y contras de la leche entera

Maya Feller, dietista registrada y quien ha trabajado con Wellness in the Schools, una organización sin fines de lucro que trabaja para inspirar una alimentación saludable de estudiantes de escuelas públicas, declaró a ABC News sobre las bondades de la leche entera, pero no sin poner algunas objeciones sobre su preferencia.

“Es bueno que los niños tengan opciones y, para muchos, esto puede aumentar la probabilidad de que beban leche, que es una opción rica en nutrientes”, dijo. “Los productos lácteos naturales y enteros son una fuente importante de 13 nutrientes esenciales, incluidos calcio, vitamina A, vitamina D y potasio”, sin embargo, acotó que estos mismos nutrientes “también están presentes en la leche sin lactosa, la leche baja en grasa y la leche sin grasa”.

Explicó que “la grasa de la leche entera, cuando se consume con un alimento que contiene vitaminas A, D, E o K, ayuda a que esas vitaminas liposolubles sean más biodisponibles en el cuerpo”.

Por otra parte, el experto en medicina culinaria Dr. Nate Wood dijo a ABC News que si bien la leche entera contiene buenos nutrientes, está más preocupado por las grasas saturadas y las calorías adicionales.

Productores ven positiva la medida

Mientras, los productores de lácteos prometieron ayudar a los distritos escolares a implementar la ley.

“Desde 2012, cuando las normas federales de nutrición eliminaron la leche entera y al 2% de los programas de comidas escolares, los productores lecheros y sus cooperativas han señalado las fallas en esa decisión, que no estaba alineada con la elección del consumidor”, dijo Gregg Doud, director ejecutivo de la Federación Nacional de Productores de Leche, en una declaración cuando la Cámara aprobó el proyecto de ley el mes pasado, recuerda CNN.

