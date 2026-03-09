Exigen más protección en centros de detención privados de inmigrantes en California

Legisladores de California lanzaron un proyecto de ley para exigir más protecciones y una mayor supervisión en los centros de detención privados de inmigrantes en el estado.

El Proyecto de Ley SB 995, conocido como la Ley de Justicia Masuma Khan, tiene como propósito ampliar la autoridad de California para inspeccionar centros de detención privados y responsabilizar a los operadores por las violaciones detectadas.

La iniciativa lleva el nombre de Masuma Khan, una mujer de Altadena de 64 años que fue arrestada tras un control migratorio de rutina, pero que fue un caso que atrajo la atención nacional por el trato que reciben las personas bajo custodia en los centros de detención.

“A los animales los cuidamos muy bien, mejor que a los humanos dentro de un centro de detención“, declaró Khan.

La residente de Altadena expuso la terrible experiencia que sufrió mientras permaneció bajo custodia durante un mes en un centro de detención migratoria privado el año pasado en el condado de San Diego.

Khan tuvo que soportar las condiciones de detención hasta que un juez federal ordenó su inmediata liberación.

La mujer dijo que las condiciones que tenían las instalaciones eran tan deplorables que habrían sido consideradas inhumanas, incluso para un animal.

“Todavía no siento nada, no puedo llorar, no siento nada por dentro ni por fuera. No puedo llorar, aunque fue tan horrible”, expresó Khan.

“Se les niega atención médica, se les niega algo tan simple y esencial como jabón, agua limpia y alimentos seguros, y las consecuencias son devastadoras”, dijo la senadora de California, Sasha Renée Pérez, quien presentó el Proyecto de Ley SB 995.

La senadora Pérez mencionó que esta legislación tiene como base un principio elemental: si los centros de detención operan en California, deben cumplir con los estándares de California en materia de seguridad, dignidad y derechos humanos.

De acuerdo con la iniciativa, las instalaciones podrían enfrentar multas de hasta $25,000 dólares por día si no se corrigen los problemas de salud y seguridad que sean detectados.

Los partidarios aseguran que la ley es necesaria después de que el Departamento de Justicia de California encontró graves deficiencias en varios centros de detención de inmigrantes, como la atención médica y la salud mental inadecuadas, así como el acceso limitado a asesoría legal.

Funcionarios estatales aseguraron que California tiene miles de camas para centros de detención de inmigrantes y planes de ampliar la capacidad en las instalaciones.

