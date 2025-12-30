Conoce las leyes de California que entran en vigor en enero de 2026

Este jueves 1 de enero comienza un nuevo año y también establece el inicio de nuevas leyes que entran en vigor en California.

En los meses recientes, el gobernador Gavin Newsom firmó proyectos de ley que cubren distintas áreas que impactan la vida diaria de los californianos, como la educación, la protección a los consumidores, los derechos laborales y los derechos de los inmigrantes.

De acuerdo con un comunicado, nuevas leyes reducen los costos de medicamentos recetados, aumentan la supervisión de las grandes corporaciones y protegen a las comunidades, en momentos en que la administración Trump ataca al estado, por lo que California se preocupa por defender a su gente.

“Mientras algunos en Washington siguen estancados en debatir los problemas del pasado, nosotros nos centramos en ofrecer soluciones reales para las familias de hoy”, expresó Newsom, quien adelantó que el jueves 8 de enero ofrecerá un discurso sobre el estado que guarda California.

“Estas nuevas leyes reflejan quiénes somos: un estado que protege a los trabajadores, respeta a los estudiantes, prioriza a las personas por encima de la política y no teme exigir responsabilidades a los poderosos”, agregó el gobernador.

Las nuevas leyes fueron firmadas por el gobernador Gavin Newsom. Crédito: (Office of the Governor | AP

De entrada, desde el primer día del año próximo entra en vigor el nuevo salario mínimo en California, de $16.90 dólares por hora.

Conoce cuáles son las principales leyes que entran en vigor en el Estado Dorado desde el primer minuto del 1 de enero de 2026.

EDUCACIÓN

Expansión de recursos de salud mental para jóvenes LGBTQ

AB 727: Requiere que las identificaciones estudiantiles emitidas por escuelas intermedias, preparatorias y universidades públicas incluyan una línea de ayuda 24/7 del Trevor Project.

La línea telefónica brinda apoyo en crisis y prevención del suicidio para jóvenes LGBTQ, y garantiza que las agencias educativas estatales publiquen y mantengan recursos para estudiantes que enfrenten discriminación o acoso por orientación sexual, identidad o expresión de género.

Prohibición de alimentos ultraprocesados en escuelas

AB 1264: Primera ley de su tipo en el país que elimina los alimentos ultraprocesados de los almuerzos en escuelas públicas, ofreciendo a los estudiantes comidas más saludables y reales para mejorar la nutrición y la salud en general.

Apoyo a la alfabetización estudiantil

AB 1454: Brinda a los educadores y líderes escolares mayor acceso a herramientas, capacitación y recursos necesarios para ayudar a que los estudiantes mejoren sus habilidades de lectura.

Simplificación del proceso de admisión universitaria

SB 640: Proceso de admisión directa a la Universidad Estatal de California (CSU). Notifica a estudiantes de preparatoria elegibles sobre su admisión directa a campus participantes. Exige que los Colegios Comunitarios de California tengan programas para la transferencia a universidades de cuatro años.

SALUD

Centros alternativos de parto: licencias y reembolsos de Medi-Cal

AB 55: Facilita el proceso de licencias para centros alternativos de parto, eliminando requisitos innecesarios y ampliando el acceso para parteras en California.

Programa estatal de reserva alimentaria de emergencia

AB 798: Amplía el programa estatal de bancos de alimentos de emergencia para incluir pañales y toallitas para familias con niños pequeños.

Ley de capacitación de la fuerza laboral de partería

AB 836: Exige que el Departamento de Acceso a la Atención Médica e Información administre fondos para educación estatal en partería.

Límite a los costos de la insulina

SB 40: A partir del 1 de enero de 2026, los grandes planes de salud relacionados con el estado deberán limitar el copago de insulina a $35 dólares por un suministro de 20 días, mejorando su asequibilidad para las personas que dependen de este medicamento.

Acceso a multivitaminas prenatales

SB 646: Amplía el acceso a multivitaminas prenatales para apoyar embarazos saludables y el desarrollo infantil.

Servicios perinatales en hospitales rurales

SB 669: Exige que, antes del 1 de julio de 2026, se restablezca un proyecto piloto de 10 años en hasta cinco hospitales de acceso crítico para ofrecer servicios perinatales de respaldo.

INMIGRACIÓN

Estudiantes: conozcan sus derechos

AB 419: Exige que las escuelas publiquen información sobre los derechos estudiantiles frente a la aplicación de leyes migratorias en oficinas administrativas y sitios web escolares, reforzando que todos los niños tienen derechos a una educación pública gratuita.

Ley de preparación familiar

AB 495: Fortalece las protecciones para padres e hijos durante emergencias, protege la privacidad familiar y evita que centros infantiles recopilen información migratoria, especialmente en casos de detención o separación de un padre o madre.

EMPRESAS Y CONSUMIDORES

Ampliación de la flexibilidad para comer al aire libre

AB 592: Permite que los restaurantes de comida abierta aprovechen al máximo el clima de California al permitir ventanas, puertas plegables o escaparates no fijos, para brindar a los propietarios de restaurantes una mayor flexibilidad para proporcionar locales al aire libre.

Plataformas de entrega de alimentos: servicio al cliente

AB 578: Protecciones para consumidores y trabajadores al prohibir que las empresas utilicen propinas para compensar el salario base, exige desgloses claros de pago, garantizar acceso a representantes humanos de servicios al cliente y asegurar reembolsos cuando los pedidos no se entregan correctamente.

Reembolsos completos por alimentos no entregados

AB 578: Los servicios de entrega de alimentos, como Uber Eats, Doordash y GrubHub, deberán cumplir con ciertos lineamientos. De acuerdo con esta ley, será ilegal:

Negar un reembolso completo a un cliente si su pedido no fue entregado o se entregó el pedido incorrecto, si el cliente no tuvo culpa de la entrega incorrecta.

Cobrar un precio más alto por la comida que el publicado en el sitio web de la plataforma de entrega de comida en el momento del pedido.

Conserve cualquier porción designada como propina o gratificación.

Facturas detalladas que desglosan el costo de cada transacción y la divulgación de tarifas.

VIVIENDA

Protección para inquilinos

AB 628: Exige que los propietarios proporcionen refrigeradores que funcionan en las unidades de alquiler a partir del 1 de enero, garantizando así que los inquilinos tengan acceso a electrodomésticos esenciales.

Desarrollo de vivienda orientado al transporte público

SB 79: Requiere que cada ciudad y condado adopte un plan general integral y a largo plazo que contengan ciertos elementos obligatorios, incluido un componente de vivienda.

BIENESTAR ANIMAL

Prohibición de la extirpación de garras de los gatos

AB 867: Prohíbe la extirpación de garras no terapéuticas de los gatos. Solo se permiten procedimientos médicamente necesarios realizados por veterinarios con licencia.

Cadena de suministro de fábricas de cachorros

AB 506: Exige que los vendedores de mascotas revelen el origen y la información de salud del animal.

AB 519: Prohíbe que intermediarios y corredores de mascotas, especialmente en línea, vendan gatos, cachorros o conejos criados por terceros con fines de lucro en California.

SB 312: Exige que los importadores de perros presenten certificados de salud de forma electrónica al Departamento de Alimentos y Agricultura de California (CDFA) dentro de los 10 días posteriores al envío.

DERECHOS Y PROTECCIONES LABORALES

Apoyo a sobrevivientes de encubrimientos de agresión sexual laboral

AB 250: Suspende temporalmente el plazo de prescripción para que sobrevivientes adultos de encubrimientos de agresión sexual en el trabajo puedan presentar demandas civiles.

Del 1 de enero de 2026 al 21 de diciembre de 2027, podrán presentar reclamos sin importar cuándo ocurrió el incidente.

Fortalecimiento del cumplimiento de la igualdad salarial

SB 642: Amplía las leyes de igualdad salarial de California al extender el plazo de prescripción a tres años (con posibilidad de recuperación de hasta seis años), ampliar definiciones clave y aclarar prácticas salariales ilegales.

TECNOLOGÍA, SEGURIDAD IA Y DERECHOS DIGITALES

Prevención de IA que se haga pasar por profesionales con licencia

AB 489: Prohíbe que los chatbots de inteligencia artificial se presenten como médicos, enfermeros u otros profesionales con licencia.

Combate a la pornografía generada por IA

AB 621: Refuerza las protecciones contra la explotación sexual digital al abordar la creación y distribución de contenido sexual generado por inteligencia artificial.

Requisitos de mitigación de riesgos para grandes empresas de IA

SB 53: Exige que los grandes desarrolladores de inteligencia artificial mantengan estrategias documentales de mitigación de riesgos para mejorar la seguridad y la transparencia.

Salvaguardas para menores que usan chatbots de IA

SB 243: Exige que las empresas de inteligencia artificial informen claramente que los chatbots no son personas reales cuando son usados por menores, y establece protocolos para evitar que la IA fomente autolesiones.

Transparencia en reportes policiales redactados por IA

SB 524: Exige que las agencias del orden público indiquen cuando se utilizan herramientas de inteligencia artificial para redactar informes oficiales.

CLIMA Y MEDIO AMBIENTE

Actualización de regulaciones sobre bolsas de plástico

SB 1053: Refuerza la prohibición de bolsas de plástico en California al cerrar vacíos legales que permitían la distribución de bolsas más gruesas como “reutilizables”.

La ley elimina por completo las bolsas plásticas en cajas y exige el uso de bolsas verdaderamente reutilizables o bolsas de papel con contenido reciclado, reduciendo residuos plásticos y mejorando el reciclaje en todo el estado. Las tiendas pueden cobrar un mínimo de 10 centavos por bolsa de papel.

