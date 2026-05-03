Proyecto de ley: redes sociales sin acceso para menores de 16 años en California

Un proyecto de ley que prohibiría el uso de las redes sociales a menores de 16 años avanza entre los legisladores de California.

La propuesta AB 1709, presentada por el asambleísta Josh Lowenthal (Demócrata de Long Beach), establece prohibir a las plataformas de redes sociales permitir que los usuarios menores de 16 años puedan crear o mantener cuentas en sus aplicaciones.

El proyecto de ley también exigiría a las redes sociales que implementen medidas razonables para impedir que los usuarios menores de 16 años accedan o utilicen cuentas en sus plataformas.

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La propuesta del asambleísta Lowenthal surge después de que un jurado declaró a YouTube y Meta culpables de negligencia en una demanda que alegaba que las empresas se dirigieron a menores a través de características de diseño adictivas.

De acuerdo con los partidarios del Proyecto de Ley AB 1709, la medida es urgentemente necesaria para abordar el impacto de las redes sociales en la salud mental de los adolescentes.

“Se ven impactos negativos, las consecuencias que están teniendo en el desarrollo de nuestros hijos, así que vamos a tomar medidas”, declaró el asambleísta Lowenthal en una entrevista con la cadena KTLA.

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Según el asambleísta, la propuesta busca responsabilizar a las empresas de redes sociales por el diseño de sus plataformas y no castigar a los adolescentes.

La iniciativa cuenta con apoyo bipartidista, con varios asambleístas republicanos sumándose a los demócratas para respaldar la propuesta.

El gobernador de California, Gavin Newsom, ha mostrado tener una actitud receptiva al proyecto de ley, mientras que grupos de la industria tecnológica y otras organizaciones se han manifestado en contra de la propuesta del asambleísta Lowenthal.

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Según la sección de acción de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en California, las restricciones para tener acceso a las redes sociales podrían aislar a los adolescentes de 16 años y menores de los principales espacios de comunicación y comunidad que se tienen actualmente.

En caso de aprobarse el proyecto de ley, California no sería el primer lugar en implementar este tipo de restricciones.

Australia prohibió que los jóvenes menores de 16 años tengan cuentas en redes sociales, mientras que Florida promulgó recientemente una ley similar para adolescentes, aunque se enfrenta a constantes impugnaciones legales por parte de grupos de la industria tecnológica.

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