Costco quiere hacer un importante cambio en una de sus tiendas de Nevada: qué planea agregar

Los clientes de Costco en Nevada podrían encontrar próximamente un cambio importante en una de las tiendas de la cadena. La compañía quiere ampliar la estación de gasolina de su establecimiento de Sparks, una modificación destinada a aumentar su capacidad para atender vehículos.

El proyecto corresponde al Costco ubicado en 4810 Galleria Parkway, Sparks, en el área de Spanish Springs. La sucursal funciona desde 2006 y actualmente ofrece, además del almacén, estación de gasolina, farmacia, óptica, centro de neumáticos y food court, según la información oficial de Costco.

La propuesta, sin embargo, todavía no está aprobada definitivamente. El Concejo Municipal de Sparks tiene previsto analizarla en su reunión del lunes 24 de agosto de 2026, programada para comenzar a las 2 p.m.

La tienda está situada al noreste de Reno y presta servicio a clientes de Sparks y otras comunidades del área metropolitana.

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Qué quiere agregar Costco en su tienda de Nevada

La principal modificación está relacionada con la cantidad de vehículos que pueden cargar gasolina simultáneamente. Actualmente, la estación dispone de 18 boquillas de despacho de combustible. El nuevo proyecto pretende elevar esa cifra a 24, es decir, sumar seis puntos adicionales.

La ampliación también contempla la construcción de un nuevo tanque subterráneo con capacidad para 40,000 galones de gasolina y cambios en las instalaciones de la estación para incorporar los nuevos puntos de carga.

La Comisión de Planificación de Sparks ya estudió el pedido y recomendó su aprobación por parte del Concejo Municipal, de acuerdo con 2 News Nevada. Esto significa que el proyecto avanzó una etapa importante, aunque todavía deberá superar la evaluación del gobierno municipal antes de poder concretarse.

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No es la primera vez que Costco amplía esta gasolinera

La estación de gasolina de este Costco ya fue modificada en otras oportunidades. Cuando las autoridades aprobaron originalmente el establecimiento en 2005, el proyecto incluía un almacén de aproximadamente 149,000 pies cuadrados y una estación con un máximo de 12 boquillas de despacho.

Diez años después, en 2015, el Concejo de Sparks autorizó aumentar el máximo de 12 a 18. La ampliación física de la marquesina llegó posteriormente, en 2017, cuando fueron instalados los seis puntos adicionales que permitieron alcanzar la capacidad actual.

Ahora Costco busca repetir ese proceso y pasar de 18 a 24 puntos de abastecimiento.

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