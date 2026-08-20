Las mujeres representan menos de un tercio de los nuevos empleos relacionados con la IA, según estudio de LinkedIn

Ante la incorporación en los últimos años de la inteligencia artificial a los procesos laborales, muchos trabajadores han sentido la presión de tener que mejorar sus habilidades tecnológicas para no quedarse rezagados en medio de un mercado laboral más exigente; sin embargo, cierto grupo de la población ya parece estar mostrando una mayor brecha en el sector tecnológico.

De acuerdo con datos publicados por la plataforma de empleo LinkedIn, solo el 26% de las mujeres en Estados Unidos asumieron puestos de trabajo con habilidades que requieren del uso de la IA, empleos que ofrecen mayores remuneraciones salariales que los que no están relacionados con la nueva tecnología.

Según datos de la plataforma desde el 2023, las ofertas de empleo relacionadas con la inteligencia artificial se han duplicado, y a medida que las empresas siguen invirtiendo millones de dólares en incorporar la IA, los salarios en estos puestos de trabajo se vuelven mucho más atractivos.

Para Sarah Steinberg, portavoz de LinkedIn “la IA está creando algunos de los empleos de más rápido crecimiento, mejor remunerados y con mayor impacto en la economía global, pero las mujeres están notablemente subrepresentadas en cuanto a quiénes son contratadas, quiénes se benefician de la prima salarial y quiénes lideran el desarrollo y la implementación de esta tecnología”, dijo.

La investigación detalló que la brecha sobre quién asume puestos de liderazgo en empresas de IA es notoria; en al menos 27 países, tan solo el 13% es ocupado por mujeres. Esto no solo “agrava las barreras a las que se enfrentan las mujeres, sino que no es una buena representación en general, pero es aún peor si nos fijamos específicamente en la IA”, dijo Steinberg.

Por su parte, cifras de Brookings Institution destacan que, en lugares de trabajos administrativos y oficinas, la mayoría de las mujeres tienen menos capacidades para adaptar sus credenciales a la IA. Por lo que Steinberg recomienda por ahora una contratación basada más en habilidades en lugar de credenciales; es una buena opción, ya que de esta manera los trabajadores que tienen las habilidades, pero no cuentan con diplomas, pueden ser contratados.

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