Google regala un año entero de su IA premium a estudiantes universitarios y llega justo a tiempo para el regreso a clases

El regreso a clases acaba de ponerse mucho más interesante. Google anunció este 19 de agosto que los estudiantes universitarios de Estados Unidos pueden obtener un año completo de Google AI Pro totalmente gratis, una suscripción que normalmente cuesta 19,99 dólares al mes. Sí, leíste bien. Doce meses de acceso a lo mejor de la inteligencia artificial de Google sin pagar un solo centavo, en una oferta diseñada precisamente para el inicio del nuevo año académico.

La noticia llega en el momento perfecto. Mientras miles de estudiantes se preparan para volver al campus con nuevas materias, nuevos profesores y la clásica montaña de apuntes por organizar, Google decidió convertirse en su compañero de estudios ideal. La oferta ya está disponible y se puede reclamar desde hoy mismo en one.google.com/ai-student.

Todo lo que incluye Google AI Pro gratis para estudiantes

El paquete que Google está regalando es realmente generoso. Los estudiantes obtienen acceso completo a los modelos Gemini Pro de próxima generación a través de la aplicación de Gemini y de las herramientas de Google Workspace como Docs, Gmail, Slides y Sheets, todo con límites de uso cuatro veces más altos y velocidad prioritaria. En otras palabras, la IA trabaja más rápido y aguanta mucho más antes de pedirte una pausa.

Pero la cosa no termina ahí. La suscripción también incluye 5 TB de almacenamiento en la nube, más que suficiente para guardar años de apuntes, proyectos y fotos. Los estudiantes reciben además menos anuncios gracias al plan YouTube Premium Lite, funciones de bienestar de Google Health Premium y acceso a Gemini Spark.

Para los más creativos hay un apartado especial. El plan desbloquea herramientas de narración con IA como Google Flow y Veo, pensadas para crear contenido audiovisual de otro nivel. Y para quienes estudian programación, Google suma Antigravity y agentes de codificación con IA como Jules, capaces de ayudar a escribir y depurar código como un verdadero asistente de desarrollo.

Un hub de estudio que convierte a Gemini en tu compañero de clases

Google no se limitó a regalar la suscripción. La compañía también estrenó un hub dedicado para estudiantes dentro de la app de Gemini, disponible en gemini.google.com/students. Se trata de un espacio de trabajo integral donde es posible crear tarjetas de estudio, generar cuestionarios de práctica y tener todas las herramientas de aprendizaje reunidas en un solo lugar.

La joya de la corona son los cuadernos de estudio personalizados. Los estudiantes pueden subir sus programas de estudio, apuntes de clase o lecturas, y Gemini se encarga de crear planes de estudio a medida, exámenes de diagnóstico que detectan las áreas que necesitan refuerzo y lecciones interactivas con un panel de progreso en tiempo real. En las próximas semanas, estos cuadernos sumarán gráficos e imágenes en las lecciones, y Gemini podrá incluso sincronizar automáticamente las fechas de los exámenes desde el programa de estudio directamente a Google Calendar, siempre con el permiso del usuario.

También hay novedades para quienes aprenden mejor viendo. Las visualizaciones interactivas permiten generar simulaciones 3D funcionales, así que pedirle a Gemini algo como “muéstrame cómo funciona el ADN en 3D” se convierte en una experiencia que puedes rotar y explorar con tus propios dedos. Y con la llegada de Deep Research a Gemini Live, los estudiantes pueden lanzar informes de investigación completos y conversar sobre ellos con manos libres mientras la IA trabaja en segundo plano y avisa cuando el reporte está listo.

Requisitos para activar tu año gratis de Google AI Pro

Aquí viene la parte importante. Para acceder a esta oferta hay que cumplir algunas condiciones sencillas. La promoción está dirigida a estudiantes universitarios de Estados Unidos mayores de 18 años, y la página oficial de Gemini detalla que el rango de elegibilidad va de los 18 a los 24 años. Es necesario contar con una cuenta personal de Google, ya que las cuentas gestionadas por las instituciones educativas no aplican para esta promoción.

El proceso pide verificar la condición de estudiante con un correo electrónico universitario válido, una verificación que deberá renovarse cada año para mantener el acceso. También se requiere registrar un método de pago válido al momento de la suscripción, aunque no se cobrará nada durante los doce meses. Vale la pena anotar la fecha en el calendario, porque al finalizar el año gratuito el plan se renueva automáticamente a $19,99 dólares mensuales a menos que se cancele antes.

Hay una buena noticia adicional. Tanto los usuarios nuevos como quienes ya agotaron la prueba de AI Pro de 2025 pueden calificar para esta nueva oferta. Eso sí, conviene no dormirse en los laureles, ya que la promoción se puede canjear hasta el 31 de diciembre de 2026.

Con este movimiento, Google deja claro que quiere convertir a Gemini en una herramienta esencial de la vida universitaria. Un año gratis de su mejor IA, un hub de estudio pensado para acompañar todo el semestre y la promesa de seguir sumando funciones hacen de esta oferta uno de los regalos de regreso a clases más atractivos del año. Si estás en la universidad y cumples los requisitos, ya sabes dónde reclamar lo que te pertenece.

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