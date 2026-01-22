Google Personal Intelligence: la nueva búsqueda con IA que te ofrece respuestas personalizadas
Google quiere que la IA sea capaz de obtener contexto de apps como Gmail y Google Photos para ofrecer respuestas mucho más personalizadas
Google presentó este jueves Personal Intelligence, una nueva capa de personalización dentro de AI Mode en Google Search que mezcla el conocimiento global de la web con tu propio contexto en apps como Gmail y Google Photos para responder de forma mucho más “a tu medida”.
La idea es que la búsqueda deje de sentirse genérica y empiece a actuar como si ya entendiera tus planes, tus gustos y tu historial, sin que tengas que explicarlo todo desde cero cada vez.
¿Qué es Personal Intelligence?
Personal Intelligence es una expansión de la experiencia de AI Mode en Google Search que “conecta los puntos” entre varias apps de Google para convertir tus búsquedas en respuestas más personalizadas y útiles. En vez de limitarse a darte enlaces o recomendaciones estándar, busca construir sugerencias que encajen con tu vida real: tu itinerario, tus compras recientes, tus recuerdos, tus preferencias.
Google lo plantea como un paso hacia un Search que no solo “sepa cosas del mundo”, sino que también pueda sumar insights relevantes para ti, siempre que tú lo autorices. Y sí: esto apunta directamente a uno de los dolores clásicos de buscar en internet hoy: repetir el contexto una y otra vez (“voy con niños”, “me gusta X estilo”, “llego tal día”, “odio tal cosa”).
Cómo funciona en AI Mode con Gmail y Google Photos
El funcionamiento gira alrededor de una decisión clave: tú eliges conectar (o no) tu Gmail y Google Photos a AI Mode en Search. A partir de ahí, AI Mode puede tomar señales de esas fuentes para responder con contexto: por ejemplo, revisar una confirmación de hotel en Gmail o reconocer patrones de tus fotos para afinar recomendaciones de actividades o sitios.
Google pone ejemplos bien concretos. Si estás planificando una escapada familiar, AI Mode podría apoyarse en una reserva de hotel en Gmail y en “memorias de viaje” de Google Photos para proponerte un itinerario que tenga sentido para tu grupo (como un museo interactivo si detecta señales de que sueles hacer planes “family-friendly”). Incluso menciona un caso más “cotidiano”: al buscar zapatillas, AI Mode podría notar una marca que compraste recientemente y sugerirte un modelo nuevo que no habías visto, como una recomendación bastante directa a tu estilo.
En compras, la apuesta también es interesante debido a que AI Mode puede considerar qué sueles comprar y dónde compras, y además cruzarlo con datos logísticos (como un vuelo o destino en Gmail) para sugerirte cosas acordes al clima y al momento del viaje (por ejemplo, abrigos para Chicago en marzo, con el estilo que sueles elegir). Y sí, también hay espacio para búsquedas más “para pasar el rato”, tipo: “si mi vida fuera una película, ¿cuál sería el título y el género?” o “describe mi día perfecto”.
En cuanto a disponibilidad, Google indica que esto se está desplegando como una función experimental en Labs, y que arranca para suscriptores de Google AI Pro y AI Ultra (en inglés y en EE. UU.), con acceso automático a medida que se habilita. También aclara que es para cuentas personales de Google y no para usuarios de Workspace (negocios/empresa/educación).
Ventajas para usuarios y manejo de la privacidad
La ventaja más clara es que Personal Intelligence promete respuestas más útiles desde el primer intento, porque no parte de cero: arranca con contexto real (siempre con permiso) y eso mejora recomendaciones de planes, compras y decisiones rápidas. También reduce fricción: menos “brief” manual y más resultados accionables, especialmente en escenarios donde el contexto lo es todo (viajes, compras, actividades en grupo).
Ahora, Google insiste en que el sistema está diseñado con “transparencia, elección y control” como base. La conexión de Gmail y Photos es estrictamente opt-in y se puede activar o desactivar cuando quieras. Además, Google afirma que AI Mode usa su modelo Gemini 3 y que no entrena directamente con tu inbox de Gmail ni con tu biblioteca de Google Photos; el entrenamiento se limita a cierta información como prompts y respuestas de AI Mode para mejorar la funcionalidad con el tiempo.
Otro punto importante: Google reconoce que puede haber errores (conexiones incorrectas entre temas o contexto mal entendido), y por eso plantea mecanismos de corrección: puedes aclarar con un follow-up en AI Mode o mandar feedback cuando una respuesta no es acertada.
