Gemini 3 ya es oficial: la IA de Google es más inteligente, rápida y visual que nunca

Google acaba de lanzar Gemini 3, la versión mejorada de su inteligencia artificial que promete revolucionar la forma en que interactuamos con las máquinas. Se trata de un modelo que no solo responde a tus preguntas sino que además aplica un razonamiento de última generación para resolver problemas complejos con una inteligencia inigualable hasta ahora. Los usuarios podrán notar respuestas más útiles, mejor formateadas y concisas, haciendo que la experiencia sea mucho más fluida y eficiente.

Esta versión destaca especialmente por su capacidad multimodal: entiende imágenes, textos y más, con una precisión avanzada. Esto significa que si subes, por ejemplo, una foto con tu tarea o notas de una clase que perdiste, Gemini 3 estará listo para ayudarte de forma mucho más efectiva. Además, incorpora su mejor modelo de codificación para que las aplicaciones que desarrolles con Canvas sean mucho más completas y potentes.

Novedades visuales y las revolucionarias “interfaces generativas”

Gemini 3 llega con un rediseño total de la app para entregar una experiencia más limpia y moderna. Es más sencillo empezar chats y gestionar tus contenidos con la nueva carpeta “My Stuff”, donde encontrarás tus imágenes, videos y reportes creados. Además, Google ha optimizado la experiencia de compras integrando listados, tablas comparativas y precios directamente desde el Shopping Graph, que abarca más de 50 mil millones de productos.

Pero lo más llamativo es la introducción de las “interfaces generativas”, un concepto que rompe esquemas en diseño de interfaces. Gemini 3 genera interfaces únicas y dinámicas según el comando que le des. Por ejemplo, la función Visual Layout te muestra planes y resultados en una vista tipo revista, con fotos y módulos interactivos. Si pides que planifique un viaje de tres días a Roma, obtendrás un itinerario visual que puedes explorar realmente.

En otra modalidad llamada Dynamic View, Gemini 3 usa su capacidad de codificación para crear interfaces interactivas personalizadas en tiempo real. Si le pides una explicación sobre la Galería Van Gogh, recibirás una respuesta multimedia donde podrás tocar, deslizar y aprender mucho más allá de un simple texto estático. Estas funciones se lanzan hoy y se irán mejorando con la retroalimentación de los usuarios.

Gemini Agent: Tu asistente para tareas complejas y múltiples pasos

Otra gran novedad es Gemini Agent, una herramienta diseñada para manejar tareas complejas de múltiples pasos directamente dentro de la app. Este agente se conecta a tus aplicaciones de Google —como el Calendario o Gmail— para, por ejemplo, organizar tu bandeja de entrada, priorizar pendientes o redactar respuestas que solo necesitas aprobar.

Imagina pedirle: “Investiga y reserva un SUV mediano para mi viaje la próxima semana, con un costo menor a 80 dólares por día.” Gemini Agent revisará tus correos para obtener detalles del vuelo, comparará opciones de autos dentro de tu presupuesto y dejará lista la reserva para que solo la confirmes. Todo esto usando herramientas avanzadas, desde investigación profunda hasta navegación web en vivo.

Lo mejor es que el control siempre estará en tus manos: Gemini solicitará tu confirmación antes de realizar acciones críticas como comprar o enviar mensajes. Este agente está disponible para suscriptores Google AI Ultra en EE.UU. y será una revolución para quienes buscan un asistente proactivo, inteligente y multifuncional.

Gemini 3 representa un salto gigantesco para la IA de Google, combinando una inteligencia superior, interfaces novedosas y un asistente poderoso para la vida diaria y profesional. Los usuarios ya pueden disfrutar de estas mejoras, que sin duda elevarán el estándar de lo que esperamos de la inteligencia artificial en 2025 y más allá.

Sigue leyendo:

• Gemini: ¿Cómo utilizar la IA de Google para encontrar la universidad perfecta para tus hijos?

• Google Gemini: La IA que revive tu teléfono antiguo

• Cómo utilizar Gemini crear resúmenes y audiolibros para ayudarte a estudiar