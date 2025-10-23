Google Gemini: La IA que revive tu teléfono antiguo

¿Tienes un teléfono Android que ya no usas porque se volvió lento o quedó obsoleto? La nueva inteligencia artificial de Google, Gemini, podría ser la solución que le dé una segunda vida a ese equipo. Esta IA está diseñada para integrarse profundamente en el sistema operativo Android, optimizando y potenciando dispositivos incluso con años a cuestas.

Lo más sorprendente es que funciona en dispositivos con Android 9 Pie o superior, una versión lanzada hace ya más de siete años, lo que abre la puerta a que muchos móviles antiguos puedan aprovechar esta tecnología. Así, aunque el fabricante haya dejado de actualizar tu teléfono hace años, Gemini puede ayudar a que siga siendo útil y ágil para tareas diarias.

Un caso real está en el Samsung Galaxy S5, un móvil de hace 11 años, que aunque no tenía Android 9 de fábrica, pudo usar una ROM personalizada basada en Android 9 para ejecutar Gemini. El resultado fue sorprendente: pudo manejarse con fluidez para tareas comunes gracias a la IA. Esto demuestra que la inteligencia artificial puede compensar las limitaciones del hardware viejo y mejorar la experiencia del usuario sin invertir en un teléfono nuevo.

Cómo Gemini potencia tu teléfono viejo

Gemini no es solo un asistente de voz más. Está profundamente integrado en Android para ofrecer una experiencia multimodal: puede leer texto, analizar imágenes, entender audio y responder con rapidez a múltiples tipos de solicitudes. Gracias a esta integración, Gemini puede optimizar el rendimiento del sistema operativo y las aplicaciones, ayudando a que tu teléfono responda mejor y que puedas realizar tareas complejas con solo pedirle ayuda.

Además, Gemini aprovecha al máximo las capacidades del dispositivo, usando sensores como la cámara o el GPS para ofrecer respuestas contextualizadas y asistirte en tiempo real. Su versión ligera, llamada Gemini Flash, está diseñada para ser rápida y eficiente, ideal para dispositivos con menos recursos. Esto significa que aunque tu teléfono tenga un hardware limitado, la IA funciona sin colapsar el sistema.

Con Gemini, puedes transformar tu móvil antiguo en un asistente inteligente capaz de ayudarte en el día a día: desde gestionar tu agenda, responder preguntas, hasta ayudarte con tareas específicas como la creación de textos o la navegación. La IA se adapta y personaliza según tu uso, lo que hace que la experiencia sea mucho más fluida y satisfactoria comparada con los sistemas anteriores.

Equipos compatibles con Gemini para revivir tu móvil

Google ha dejado claro que su IA Gemini es compatible con una amplia gama de teléfonos Android que tengan al menos 2 GB de RAM y ejecuten Android 9 Pie o versiones posteriores. Esto abre la puerta a muchísimos terminales que llegaron al mercado hace más de cinco o seis años y que aún podrían tener un uso potencial gracias a esta tecnología. Entre los modelos recientes que traen Gemini de manera nativa están los nuevos Samsung Galaxy S25, S24, y los Google Pixel 8 y 9, pero esto es solo la punta del iceberg.

Para los móviles antiguos, aunque no tengan Gemini integrado de fábrica, puedes instalar ROMs compatibles basadas en Android 9 para aprovechar la IA. Ejemplos de móviles potentes que pueden ejecutar Gemini Nano, su versión de IA optimizada, incluyen modelos de Samsung, Google, Xiaomi, Motorola y Realme. Algunos de los teléfonos compatibles son:

Google Pixel 8, 8 Pro, 8a, y Pixel 9 en todas sus variantes.



Samsung Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE, Z Flip 6, Z Fold 6.



Motorola Edge 50 Ultra y Razr 50 Ultra.



Realme GT 6.



Xiaomi 14T, 14T Pro y MIX Flip.

Pero lo más importante es que móviles más antiguos, incluso con un poco de configuración adicional, pueden aprovechar Gemini para mantenerse útiles mucho más tiempo. Esto abre un escenario esperanzador para quienes quieren alargar la vida de sus dispositivos sin gastar en nuevos equipos.

Gemini es la apuesta fuerte de Google para que tu móvil antiguo no quede en el olvido. Con la integración nativa en Android 9 y versiones superiores, y su potente capacidad de IA para optimizar rendimiento y funciones, puede darle a esos teléfonos que creías obsoletos una sorprendente segunda juventud. Entonces, antes de cambiar tu móvil, considera si tu equipo es compatible con Gemini y explora cómo la IA puede cambiar tu experiencia.

