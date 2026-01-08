Google mete una AI Inbox en Gmail: así te resumirá el correo y te dirá qué hacer primero

Google quiere que abrir Gmail se parezca menos a “leer una lista infinita” y más a recibir una pequeña sesión informativa personalizada y para ello acaban de anunciar un paquete de funciones de IA que resumen conversaciones, responden mejor y hasta convierten la bandeja de entrada en un panel de tareas.

El cambio más llamativo es una nueva vista llamada “AI Inbox” (Bandeja de entrada con IA), pero viene acompañada de “AI Overviews” dentro de la búsqueda de Gmail, un modo de corrección tipo Grammarly y herramientas de redacción/respuesta que se expanden a más usuarios.

AI Inbox: tu correo como tablero

La nueva vista Inbox no muestra simplemente correos en orden cronológico: la idea es que Gmail te entregue un “brief” con lo que importa ahora mismo, sin obligarte a abrir hilo por hilo.

En la interfaz (al menos en web), “AI Inbox” aparece como una vista adicional junto al buzón tradicional (o sea, no reemplaza para siempre tu Inbox de toda la vida; se puede alternar).

Lo más práctico es que AI Inbox se divide en dos bloques principales: “Suggested to-dos” y “Topics to catch up on”.

To-dos (tareas por hacer) : aquí Gmail te sugiere acciones concretas basadas en tus emails, como pagar una factura próxima a vencer o atender un recordatorio importante, con opción de volver al correo original que originó ese pendiente.



: aquí Gmail te sugiere acciones concretas basadas en tus emails, como pagar una factura próxima a vencer o atender un recordatorio importante, con opción de volver al correo original que originó ese pendiente. Topics (temas): en lugar de “haz esto ya”, agrupa actualizaciones relevantes que conviene revisar (compras, finanzas, devoluciones, entregas), organizadas por categorías para que te pongas al día más rápido.

Google dice que esta vista busca “cortar el ruido” y que el correo sea más proactivo, mostrando lo que tienes que hacer y cuándo, en vez de dejarte solo frente a una montaña de mensajes.

En disponibilidad, la AI Inbox primero llegará a usuarios de pruebas antes de expandirse a más gente en los próximos meses.

AI Overviews: buscar preguntando “normal”

Otra novedad grande es que la Búsqueda de Gmail ahora tendrá AI Overviews: en vez de buscar por palabras sueltas, podrás hacer preguntas en lenguaje natural y obtener una respuesta resumida generada por IA.

El ejemplo que Google está usando es muy cotidiano: preguntar algo como “¿quién fue el plomero que me cotizó la remodelación del baño el año pasado?” para que Gmail encuentre el hilo correcto y te saque el dato clave sin que tengas que abrir 20 correos.

Según la descripción, Gmail analiza tu consulta mientras mantiene la búsqueda tradicional funcionando, revisa los mensajes relevantes y arma el overview con referencias a hilos anteriores.

Ojo con el detalle: las AI Overviews dentro de la búsqueda se están desplegando para suscriptores de Google AI Pro y Ultra (al menos en el arranque).

En paralelo, las “thread summaries” (resúmenes dentro de un hilo cuando lo abres) se están volviendo gratuitas para todos los usuarios, lo cual es clave para los hilos eternos de trabajo, familia o escuela.

Escribir, responder y corregir con IA

Además de reorganizar tu bandeja y “reinventar” la búsqueda, Google también está empujando herramientas para contestar mejor y más rápido en Gmail.

Entre las funciones que se expanden a todos los usuarios están “Help Me Write”, los resúmenes con IA de hilos y “Suggested Replies” (respuestas sugeridas).

Ayudame a redactar : permite redactar un correo desde un prompt corto o mejorar un borrador (ideal cuando sabes qué quieres decir, pero no cómo decirlo sin sonar seco).



: permite redactar un correo desde un prompt corto o mejorar un borrador (ideal cuando sabes qué quieres decir, pero no cómo decirlo sin sonar seco). Respuestas Sugeridas : en vez de respuestas genéricas tipo “Ok, gracias”, estas sugerencias usan el contexto de la conversación y buscan parecerse más a tu tono y estilo.



: en vez de respuestas genéricas tipo “Ok, gracias”, estas sugerencias usan el contexto de la conversación y buscan parecerse más a tu tono y estilo. Resumen de hilos: Gmail puede mostrar un resumen arriba o dentro de conversaciones largas para que entiendas decisiones, próximos pasos y puntos clave sin leerlo todo.

Para quienes pagan, Google también suma un modo “Proofread” que funciona como corrector avanzado (gramática, tono, estilo, claridad y estructura), con sugerencias de concisión, elección de palabras y división de frases muy largas.

Ese “Proofread” también arranca para suscriptores de Google AI Pro y Ultra, y se menciona que empieza en web.

En cuanto a la parte sensible: Google afirma que el contenido personal no se usa para entrenar sus modelos y que estas funciones pueden desactivarse desde los “smart features” de Gmail, además de hablar de un entorno de procesamiento con “engineered privacy”.

¿El giro de fondo? Google está intentando que el email deje de ser un cementerio de cosas pendientes y se convierta en un asistente que prioriza, resume y hasta te “traduce” tu propio historial en respuestas rápidas.

