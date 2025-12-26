Google por fin dejará que cambies tu viejo correo de Gmail “vergonzoso” por uno más profesional sin perder tu información

Google está probando una nueva función que, si llega a todos los usuarios, por fin permitirá cambiar tu viejo handle de Gmail por una dirección más formal sin perder correos, archivos ni tu cuenta. Es una de esas opciones que la comunidad viene pidiendo desde hace años y que podría tener un impacto directo en tu identidad digital y en cómo te presentas de forma profesional en internet.

Google por fin escucha a los usuarios

Durante años, la respuesta oficial de Google fue clara: si querías cambiar tu dirección de Gmail, tenías que crear una cuenta nueva y migrar manualmente todo tu contenido: correos, archivos en Drive, fotos, contactos, todo. Eso hacía que muchos se quedaran atados a direcciones poco serias creadas en la adolescencia, simplemente por pereza o miedo a perder información importante.

Ahora, Google está probando una función que permitiría modificar tu dirección @gmail.com manteniendo intactos tus mensajes, archivos e imágenes, sin necesidad de abrir una cuenta desde cero. De momento, esta opción aparece solo en la página de soporte de Google en hindi, lo que indica que se trata de un test discreto y de un lanzamiento gradual, no de un despliegue masivo inmediato.

Lo interesante es que el propio texto de soporte sugiere que se está introduciendo “poco a poco”, lo que suele ser la forma en que Google tantea la estabilidad de una función antes de llevarla al resto de idiomas y regiones. Aunque la página en inglés todavía indica que “generalmente no es posible” cambiar tu dirección de Gmail, el rastro en hindi deja claro que algo se está moviendo dentro de la compañía.

Cómo funcionará el cambio de dirección en Gmail

Según la documentación que se ha podido ver, la idea es que puedas sustituir tu dirección actual @gmail.com por una nueva, más seria o más alineada con tu marca personal, sin perder el acceso a nada de lo que ya tienes en tu cuenta. Es decir, sigues con tu misma cuenta de Google, solo que con un usuario diferente en Gmail.

Un detalle clave es que tu dirección antigua no desaparece: se convierte en un alias. Eso significa que todos los correos que se sigan enviando a tu viejo handle llegarán igual a tu bandeja de entrada, como si nada hubiera cambiado. Además, podrás seguir usando esa dirección anterior para acceder a servicios como Google Drive, Maps o YouTube, algo fundamental para no romper tu historial de uso ni el acceso a tus suscripciones.

Sin embargo, Google también plantea algunas restricciones importantes. Si cambias tu dirección de Gmail, no podrás crear otra nueva dirección de Gmail durante 12 meses, es decir, tendrás que quedarte con esa elección al menos por un año. Y, además, la nueva dirección no se podrá eliminar una vez creada, así que no se trata de una función pensada para estar cambiando de usuario cada pocos meses.

Todo esto encaja con la filosofía de Google: darte flexibilidad para corregir errores pasados, pero sin convertir Gmail en un sistema totalmente dinámico donde puedas estar rotando identidades de forma constante. Al final, tu dirección de correo sigue siendo un identificador crítico dentro del ecosistema de la compañía.

Qué significa para tu identidad digital

Si esta función se despliega globalmente, supondrá un cambio enorme para quienes arrastran desde hace años una dirección de correo “vergonzosa” o simplemente poco profesional. Podrás pasar de un usuario improvisado a uno más corporativo o personalizable, manteniendo todos tus datos, tu historial y tu reputación de remitente.

Para estudiantes que están entrando al mercado laboral, freelancers o creadores de contenido, esto abre la puerta a alinear la dirección de Gmail con su marca personal sin perder años de correos y contactos acumulados. También reduce la fricción para quienes quieren dar un giro a su imagen online sin tener que comunicar a todo el mundo un correo nuevo ni actualizar uno por uno todos los registros en servicios y plataformas.

Hay que recordar, eso sí, que Google no ha hecho todavía un anuncio oficial ni ha dado fechas concretas de lanzamiento ni regiones prioritarias. De momento, la única pista es esa página de soporte en hindi y el silencio de la compañía ante las consultas de los medios sobre el calendario de despliegue. Es decir, estamos ante una función en pruebas, pero con suficiente peso como para que ya aparezca documentada en los sistemas de ayuda de Google.

Aun con esa cautela, el mensaje de fondo es claro: Google sabe que los usuarios llevan años pidiendo la posibilidad de cambiar su dirección de Gmail sin perder nada, y por fin está moviendo ficha. Si la prueba sale bien y se convierte en una función global, será una de las actualizaciones más celebradas del ecosistema de Google en mucho tiempo, y probablemente un gancho perfecto para que millones de usuarios revisen –y profesionalicen– su identidad digital.

