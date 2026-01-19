Google prepara una gran actualización para Gemini Live: esto es lo que cambia
Google planea una importante actualización para Gemini Live que mejora la experiencia del usuario al permitir un mayor control por parte de este
Google está trabajando en una actualización “grande” para Gemini Live, y lo que se dejó ver hasta ahora apunta a una experiencia más avanzada: un nuevo “Thinking Mode” (modo de pensamiento) y una sección de “Experimental Features” para probar funciones antes de que lleguen a todo el mundo.
Lo que Google está preparando para Gemini Live
La pista viene de un “teardown” (básicamente, una revisión del código de la app para detectar funciones escondidas) que encontró referencias claras a cambios importantes dentro de Gemini Live. En ese análisis aparecen menciones directas a Thinking Mode y a un apartado de Experimental Features, lo que sugiere que Google quiere separar la experiencia “estable” de lo que está en pruebas.
Esto encaja con la estrategia típica de Google: lanzar novedades primero como experimento, medir cómo responde la gente y luego activarlo a gran escala. En otras palabras, Gemini Live no solo va a “hablar bonito”, también quiere volverse más flexible, con modos de respuesta y herramientas que el usuario pueda controlar mejor.
Thinking Mode: respuestas más pensadas
El nombre lo dice todo: Thinking Mode suena a un modo donde Gemini se toma más tiempo (y probablemente más “cálculo”) para responder mejor en tareas complejas. Este tipo de enfoque suele ser útil cuando se pide algo que requiere varios pasos —por ejemplo, comparar opciones, planear algo con restricciones o resolver una duda técnica con matices—, en lugar de responder “al vuelo”.
A nivel de producto, esto también apunta a que Gemini Live quiere adaptarse a dos estilos de conversación: el rápido para el día a día, y el más “profundo” para cuando estás en modo productividad total. Y si Google lo integra bien, podría ser el típico interruptor que se vuelve imprescindible: “respóndeme ya” vs. “piénsalo bien y dame la mejor versión”.
Experimental Features: un laboratorio dentro de Live
La otra gran novedad detectada es Experimental Features, que suena a un contenedor para habilitar (o deshabilitar) funciones en desarrollo dentro de Gemini Live. Esto es relevante porque, cuando una IA está en modo conversación en tiempo real, cualquier cambio de comportamiento se nota de inmediato: voz, latencia, estilo de respuesta, etc.
En términos prácticos, un hub de “experimentos” permitiría que Google pruebe mejoras sin comprometer a todos los usuarios, y que los más curiosos activen novedades antes.
