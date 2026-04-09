Google lanzó una app que convierte tu voz en texto sin internet y es exactamente lo que necesitabas

Google acaba de lanzar de forma silenciosa una de las herramientas más prácticas que ha sacado en mucho tiempo: Google AI Edge Eloquent, una aplicación de dictado por voz impulsada por inteligencia artificial que funciona completamente sin conexión a internet. Sin Wi-Fi, sin datos móviles, sin nube, solo tú, tu voz y tu teléfono.

Y lo mejor es que no es un simple dictado de los de antes, donde la app transcribía cada “eeh”, cada “mmm” y cada tropiezo de tu lengua. Esto es otra cosa. Eloquent usa IA para entender lo que realmente quisiste decir, no solo lo que salió de tu boca.

Cómo funciona Google AI Edge Eloquent por dentro

La app está disponible gratis en iOS y, una vez que la descargas, necesitas instalar los modelos de reconocimiento de voz basados en Gemma, la familia de modelos ligeros de Google. Una vez descargados, todo el procesamiento ocurre directamente en tu dispositivo.

Cuando empiezas a dictar, ves la transcripción en tiempo real en pantalla. Pero aquí viene lo bueno: cuando haces pausa, la IA automáticamente elimina las muletillas —los “um”, “ah”, “este…”— y pule el texto para que suene limpio y profesional. Nada de editar manualmente después.

Debajo de la transcripción aparecen opciones para transformar el texto según lo que necesites:

“Key points” — extrae los puntos clave de lo que dijiste

— extrae los puntos clave de lo que dijiste “Formal” — adapta el tono a un registro más profesional

— adapta el tono a un registro más profesional “Short” — resume el contenido

— resume el contenido “Long” — expande las ideas para un texto más completo

También puedes activar el modo nube, que conecta la app con los modelos Gemini de Google para una limpieza de texto aún más avanzada. Pero si prefieres privacidad total, simplemente lo apagas y todo queda en tu dispositivo.

Hay un detalle que merece atención: Eloquent puede importar palabras clave, nombres propios y jerga técnica desde tu cuenta de Gmail. Eso significa que si en tus correos hablas de proyectos específicos, nombres de clientes o términos de tu industria, la app los aprende y los transcribe correctamente. También puedes agregar palabras personalizadas manualmente.

Qué viene después: Android y teclado del sistema

Por ahora, Google AI Edge Eloquent solo está disponible en iOS, pero la descripción en la App Store ya hace referencia a una versión para Android. Según esa descripción, la integración con Android será bastante profunda: se podrá establecer como teclado predeterminado del sistema, lo que daría acceso a la transcripción por voz desde cualquier campo de texto en cualquier app.

También se menciona un botón flotante, similar al que usa Wispr Flow en Android, para activar el dictado desde cualquier pantalla con un solo toque. Si Google hace esto bien, podría darle una pelea seria a apps como SuperWhisper o Willow, que llevan tiempo dominando este espacio.

La gran pregunta es si Google va a integrar Eloquent de forma nativa en Android o si quedará como una app experimental. Por ahora, quienes usan iPhone ya pueden probarla gratis. Y si tu trabajo depende de escribir rápido y con precisión, vale mucho la pena darle una oportunidad a la apuesta más silenciosa —pero potencialmente más útil— que Google ha lanzado en lo que va del año.

Sigue leyendo:

• Google lleva la IA a Chrome: edición de imágenes, Gmail y hasta viajes, todo desde el navegador

• Google Personal Intelligence: la nueva búsqueda con IA que te ofrece respuestas personalizadas

• Modo IA de Google: la nueva experiencia de búsqueda más completa y rápida