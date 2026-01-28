Google lleva la IA a Chrome: edición de imágenes, Gmail y hasta viajes, todo desde el navegador

Google presentó este miércoles una serie de actualizaciones de inteligencia artificial para Chrome. La compañía de Mountain View presentó mejoras sustanciales basadas en Gemini 3, su modelo de IA más avanzado hasta la fecha, que van mucho más allá de simples trucos cosméticos: estamos hablando de un asistente que prácticamente maneja tareas complejas por ti mientras tú te dedicas a lo importante.

La vicepresidenta de Chrome, Parisa Tabriz, describió estas actualizaciones como “la nueva era de la navegación”, y no es para menos. Desde un panel lateral que te acompaña en cualquier pestaña hasta capacidades agénticas que automatizan procesos de múltiples pasos, Chrome está dejando de ser un simple navegador para convertirse en tu copiloto digital.

Todas las funciones nuevas de Gemini en Chrome

1. Panel lateral: multitarea sin interrupciones

La primera gran novedad es un panel lateral completamente rediseñado donde Gemini vive permanentemente mientras navegas. Esto significa que ya no tienes que cambiar de pestaña cada vez que necesitas ayuda del asistente. Imagínate esto: estás investigando opciones para un viaje, tienes abiertas como 15 pestañas diferentes (porque seamos honestos, así navegamos todos), y en lugar de volverte loco saltando entre ellas, simplemente le pides a Gemini en el panel lateral que compare precios, resuma reseñas de hoteles o encuentre huecos en tu calendario caótico.

Los beta testers han reportado usos súper prácticos: desde comparar productos en múltiples sitios hasta consolidar información dispersa en decenas de pestañas abiertas. Todo esto sin perder el foco de lo que estabas haciendo en tu ventana principal.

2. Nano Banana: edición de imágenes al vuelo

Aquí es donde se pone interesante para los creativos. Google integró Nano Banana directamente en Chrome, permitiéndote transformar imágenes sin descargarlas, subirlas a otra herramienta o abrir pestañas adicionales. Simplemente escribes un prompt en el panel lateral explicando qué quieres hacer con la imagen que estás viendo.

¿Necesitas inspiración para rediseñar tu sala de estar? Dale. ¿Quieres convertir datos de investigación en infografías visualmente impactantes? También. La herramienta procesa las imágenes directamente en el navegador, haciendo el flujo de trabajo mucho más ágil para diseñadores, marketers y cualquiera que trabaje con contenido visual.

3. Aplicaciones conectadas: integración profunda con el ecosistema Google

Gemini en Chrome ahora se conecta nativamente con Gmail, Calendar, YouTube, Maps, Google Shopping y Google Flights. Esto no es solo una integración superficial: el asistente puede bucear en tu correo electrónico para encontrar detalles de eventos, cruzar esa información con opciones de vuelos en Google Flights, y después redactar un email para tus colegas confirmando tu hora de llegada. Todo en un flujo continuo.

Estas integraciones se activan desde la sección de Aplicaciones Conectadas en la configuración de Gemini, y el usuario mantiene control total sobre qué servicios quiere vincular. Es especialmente útil para profesionales que manejan múltiples herramientas de productividad simultáneamente y buscan automatizar tareas repetitivas.

4. Personal Intelligence: un Chrome que te conoce (y llegará pronto)

Aunque esta función se implementará en los próximos meses, vale la pena mencionarla porque marca un cambio de paradigma. Personal Intelligence permite que Chrome recuerde el contexto de conversaciones pasadas para ofrecerte respuestas personalizadas y proactivas basadas en tus patrones de navegación e intereses.

Google enfatiza que el control está completamente en manos del usuario: puedes optar por activar esta función, elegir qué aplicaciones conectar y desconectarlas cuando quieras. La idea es transformar Chrome de una herramienta genérica a un socio digital que entiende tus necesidades específicas.

5. Auto Browse: el verdadero game-changer para tareas complejas

Esta es quizá la función más ambiciosa y está disponible exclusivamente para suscriptores de AI Pro y Ultra en Estados Unidos. Auto Browse lleva el concepto de automatización a otro nivel: puedes delegarle flujos de trabajo completos que involucran múltiples pasos y diferentes sitios web.

Los casos de uso que reportan los testers son bastante impresionantes: optimizar costos de viajes comparando hoteles y vuelos en diferentes fechas, programar citas médicas, llenar formularios tediosos, recopilar documentos fiscales, obtener cotizaciones de servicios, verificar que tus facturas estén pagadas, gestionar suscripciones, e incluso acelerar renovaciones de licencias de conducir.

¿Planeas una fiesta temática de los 2000? Auto Browse puede identificar elementos en una foto de inspiración (gracias a las capacidades multimodales de Gemini 3), buscar productos similares, agregarlos al carrito manteniéndose dentro de tu presupuesto, y hasta aplicar códigos de descuento automáticamente. Si le das permiso, puede usar Google Password Manager para manejar tareas que requieren iniciar sesión.

6. Seguridad y control: tranquilidad ante todo

Consciente de los riesgos que implican estas capacidades agénticas, Google implementó defensas completamente nuevas diseñadas específicamente para proteger contra amenazas emergentes. Auto Browse está configurado para pausarse y pedir confirmación explícita antes de completar acciones sensibles como realizar compras o publicar en redes sociales.

El usuario siempre mantiene visibilidad y control sobre lo que el asistente está haciendo, con opciones para tomar el control en cualquier momento.

Disponibilidad y requisitos

Gemini en Chrome con el panel lateral y Nano Banana están disponibles para todos los usuarios de Gemini en Chrome en MacOS, Windows y Chromebook Plus. Las Aplicaciones Conectadas también están accesibles para estos usuarios.

Auto Browse, por su parte, se está implementando primero como preview para suscriptores de Google AI Pro y Ultra exclusivamente en Estados Unidos. Google planea expandir gradualmente estas capacidades a más regiones y niveles de suscripción.

Esta actualización representa un punto de inflexión en cómo concebimos los navegadores web. Chrome ya no es simplemente una ventana al internet: es un asistente proactivo que entiende contexto, maneja complejidad y te ahorra tiempo en las tareas que más odias hacer. La apuesta de Google es clara: queremos que te enfoques en lo que importa mientras la IA se encarga de la logística. Y viendo estas capacidades, parece que van por buen camino.

