Modo IA de Google: la nueva experiencia de búsqueda más completa y rápida

El Modo IA es una versión personalizada de Gemini 2.5 que se adapta a cada usuario para ofrecerles respuestas ajustadas a sus necesidades

Los resultados del Modo IA combinan múltiples fuentes y formatos—texto, enlaces directos, tablas y más— para que la experiencia sea mucho más interactiva y enriquecedora

Avatar de Julián Castillo

Por  Julián Castillo

Google ha lanzado oficialmente el Modo IA en español para su buscador, una experiencia de búsqueda potenciada con inteligencia artificial diseñada para responder de manera más profunda y precisa a tus preguntas. Este modo aparece como una pestaña especial en la página de resultados de Google y también está integrado en la app para Android e iOS.

La clave está en que este Modo IA utiliza una versión personalizada del modelo Gemini 2.5, mucho más avanzada que las búsquedas tradicionales. La idea es que puedas hacer preguntas complejas o muy específicas que antes requerían varias búsquedas separadas en Google. Por ejemplo, puedes pedirle que te explique diferentes métodos de preparación de café y que incluso arme una tabla comparativa sobre sabor, equipos necesarios y facilidad de uso. Así, en lugar de hacer búsquedas cortas y fragmentadas, ahora tienes respuestas más completas y detalladas en un solo lugar.

Esta innovación permite que Google no solo entienda mejor lo que buscas sino que también profundice en distintos temas simultáneamente para darte contenido relevante y de calidad, todo sin que tengas que perder tiempo con varias consultas .

Cómo funciona el Modo IA de Google

El funcionamiento interno del Modo IA es bastante sofisticado. Emplea una técnica llamada “query fan-out”, que automáticamente divide tu pregunta en varios subtemas y hace múltiples consultas simultáneas por ti. Eso significa que el buscador explora mucho más contenido web que una búsqueda tradicional, ampliando tus opciones de información y análisis.

Además, el Modo IA es multimodal, lo que quiere decir que no tienes que limitarte a escribir tu pregunta: puedes simplemente hablar, usar texto o incluso subir una imagen para hacer consultas. ¿Quieres preguntar algo tomando una foto? También es posible. Esta flexibilidad hace que la experiencia de búsqueda se sienta mucho más natural y ágil.

Google ha puesto especial atención en que estas respuestas no solo sean rápidas, sino confiables. Se basa en sistemas avanzados de calidad y rangos para mostrar las respuestas con IA cuando tiene alta confianza. En caso contrario, se despliegan resultados tradicionales para que tengas siempre acceso a información verificada. Eso sí, Google avisa que esta tecnología, aunque poderosa, aún está en etapa inicial y seguirá mejorando con el tiempo.

Beneficios y usos prácticos para los usuarios

Este Modo IA tiene un potencial enorme para los usuarios cotidianos y profesionales. Por ejemplo, si estás planeando un viaje, puedes hacer preguntas sofisticadas sobre destinos, actividades y logística sin tener que hacer búsquedas múltiples y fragmentadas. Si eres un amante del café, puedes descubrir comparaciones completas para elegir la mejor forma de prepararlo. Y si estás haciendo una investigación compleja o quieras una explicación con varias aristas, el Modo IA te permite explorar el tema a fondo en un solo lugar.

Además, al combinar múltiples fuentes y formatos—texto, enlaces directos, tablas y más—la experiencia es mucho más interactiva y enriquecedora. Google también destaca que con esta herramienta los usuarios están visitando una mayor diversidad de sitios web y pasan más tiempo explorando contenido, lo que beneficia tanto a consumidores como a creadores.

El lanzamiento en español para Hispanoamérica marca un paso importante para que más personas tengan acceso a estas búsquedas avanzadas, superando la barrera del idioma y aprovechando la potencia de la IA para mejorar la manera en que interactuamos con la web.

En resumen, el Modo IA de Google no solo facilita obtener respuestas más completas y personalizadas, sino que también transforma la forma en que hacemos búsquedas, haciéndola más intuitiva, visual y eficiente .

