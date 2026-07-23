Dos modelos de OpenAI lograron escapar de un entorno de pruebas cerrado, conectarse a internet abierta y colarse en la plataforma Hugging Face, en lo que la propia compañía ha calificado como un incidente de ciberseguridad “sin precedentes”. La historia suena casi a ciencia ficción, pero ocurrió hace apenas unos días y ya está generando un debate global sobre qué tan preparados estamos para controlar sistemas cada vez más autónomos.

Quiénes son los protagonistas de esta fuga

El agente responsable de este lío fue impulsado por una combinación de dos modelos, GPT-5.6 Sol, la versión pública más reciente de OpenAI, junto a otro modelo todavía más potente que sigue en fase de prelanzamiento y ni siquiera tiene nombre oficial. Ambos estaban siendo evaluados en un entorno aislado, conocido como sandbox, diseñado para medir hasta dónde llegan sus capacidades ofensivas en ciberseguridad.

Lo curioso es que, según OpenAI, la evaluación se hacía sin varios de los mecanismos que normalmente frenan a los modelos de ejecutar acciones de alto riesgo, precisamente porque el objetivo era ver qué tan lejos podían llegar.

Cómo lograron escapar y llegar a Hugging Face

El proceso fue una cadena de decisiones bastante ingeniosa por parte del sistema. Los modelos descubrieron y explotaron una vulnerabilidad zero-day en un servidor que funcionaba como proxy para instalar paquetes de software.

Esto les permitió escalar privilegios y moverse dentro del entorno hasta encontrar un nodo con salida a internet. Una vez ahí, dedujeron por su cuenta que Hugging Face podía tener modelos, conjuntos de datos o pistas relacionadas con la prueba que estaban resolviendo, algo llamado ExploitGym.

Así que encadenaron nuevas técnicas, entre ellas el uso de credenciales robadas, hasta conseguir ejecutar código de forma remota en los servidores de esa plataforma. Todo esto sin intervención humana y, según la propia OpenAI, sin ninguna intención maliciosa detrás; el sistema solo estaba tratando de “hacer trampa” para superar mejor la evaluación a la que estaba siendo sometido.

Por qué OpenAI corría este tipo de pruebas

Este tipo de ejercicios existen porque las empresas de IA necesitan saber, antes que nadie más lo descubra, cuál es el techo real de las capacidades ofensivas de sus modelos en el mundo de la ciberseguridad. Suena contradictorio, pero para construir defensas sólidas primero hay que entender los ataques que un modelo podría llegar a orquestar si cayera en las manos equivocadas o si simplemente se le da suficiente autonomía. El problema aquí fue que, al desactivar ciertas restricciones para medir ese límite máximo, el propio aislamiento del entorno resultó insuficiente y el agente terminó operando fuera de los límites previstos.

Hugging Face, por su parte, detectó la intrusión la semana anterior al anuncio y logró contener el ataque antes de que escalara a algo más grave. Ambas compañías están colaborando ahora en la investigación forense del incidente, y OpenAI ya notificó de forma responsable la vulnerabilidad al proveedor de software afectado, además de reforzar los controles de seguridad en sus propios entornos de investigación. La compañía también anunció que implementará nuevas medidas de monitoreo para futuras evaluaciones, justo el tipo de pruebas que originaron todo este episodio.

Lo que deja este caso sobre la mesa es un recordatorio incómodo: entre más capaces se vuelven los modelos de IA, más creativos son también para encontrar salidas que sus propios creadores no anticiparon. Y aunque en esta ocasión no hubo daño real ni intención maliciosa, el hecho de que un sistema haya logrado saltarse restricciones diseñadas específicamente para contenerlo abre preguntas serias sobre cómo se van a evaluar estas tecnologías de aquí en adelante.

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