Pese a fallo a favor de la Fed, Supremo amplía poder de Trump para destituir funcionarios de agencias federales

La Corte Suprema emitió dos decisiones que redefinen el alcance del poder presidencial sobre las agencias federales independientes. Por un lado, avaló que el presidente Donald Trump pueda destituir a funcionarios de organismos reguladores creados por el Congreso, reforzando así la autoridad del Ejecutivo. Sin embargo, en un fallo separado, protegió temporalmente la permanencia de una gobernadora de la Reserva Federal (Fed) al considerar que la independencia del banco central merece un tratamiento distinto.

La resolución más relevante corresponde al caso Trump v. Slaughter, en el que la mayoría conservadora del Supremo permitió la destitución de Rebecca Slaughter, integrante de la Comisión Federal de Comercio (FTC), quien había sido removida por Trump en marzo de 2025.

Slaughter impugnó su despido argumentando que estaba protegida por el precedente Humphrey’s Executor v. United States (1935), decisión histórica que durante nueve décadas limitó la facultad presidencial para remover a comisionados de agencias independientes salvo por causas específicas establecidas por el Congreso, como negligencia, ineficiencia o mala conducta.

No obstante, la mayoría del Supremo concluyó que el presidente debe contar con un margen más amplio para controlar a los funcionarios que ejercen funciones ejecutivas.

Con este criterio, el máximo tribunal modifica sustancialmente la interpretación vigente desde 1935 y facilita que futuros presidentes puedan sustituir a integrantes de organismos reguladores considerados independientes.

La organización Center for American Progress (CAP) criticó con dureza la resolución y advirtió que podría debilitar la autonomía de instituciones encargadas de supervisar sectores estratégicos de la economía.

“La radical decisión de hoy destruye la independencia de agencias federales cruciales y debilita su capacidad para proteger la salud, la seguridad y el bienestar económico de los estadounidenses.”

“Este fallo, que revoca casi un siglo de jurisprudencia consolidada, permite al presidente ejercer una presión política indebida sobre agencias que el Congreso diseñó para protegerlas de dicha coerción”, añadió.

"Independent agencies are supposed to protect consumers from dangerous products, unfair labor practices, financial fraud, and a host of other harms that are too important to be subject to the political whims of the White House. Under this ruling, the guardrails against corruption? — American Progress (@amprog) June 29, 2026

La Fed queda fuera del nuevo criterio

En una segunda decisión emitida este mismo día, el Supremo estableció una excepción importante al preservar, por ahora, la permanencia de Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal, quien fue destituida por Trump en agosto bajo acusaciones relacionadas con un supuesto fraude hipotecario.

El alto tribunal determinó que Cook podrá permanecer en el cargo mientras continúa el litigio sobre la legalidad de su despido, al considerar que la naturaleza institucional de la Fed exige un análisis distinto al aplicado a otras agencias federales.

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