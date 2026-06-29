Corte Suprema permite conteo de votos por correo después del día de elección

La Corte Suprema ratificó una ley de Mississippi que permite a los funcionarios electorales contar las boletas de voto por correo con matasellos del día de las elecciones, incluso si se recibe hasta cinco días después.

Los magistrados decidieron contra una demanda del Partido Republicano, que pretendía hacer cambios para las elecciones intermedias del próximo noviembre.

La decisión sobre Mississippi no solamente impacta a ese estado, ya que 18 estados y territorios en EE.UU. contemplan períodos de gracia similares para el voto por correo.

El fallo de la Corte fue cerrado –de 5 a 4 sobre el caso Watson versus RNC— con la opinión escrita por la jueza Amy Coney Barrett. Los otros votos a favor fueron del presidente de la Corte Suprema, John Roberts, y las magistradas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson.

“Las leyes electorales no establecen una fecha límite para la recepción de las papeletas, por lo que no impiden que Mississippi cuente las papeletas con matasellos anterior al día de las elecciones, aunque se reciban después”, escribió la magistrada Coney Barrett.

El juez Samuel Alito redactó la opinión disidente, en cuyos argumentos siguió la premisa de los republicanos sobre que este proceso “corre el riesgo de socavar aún más la confianza de los estadounidenses en la integridad de las elecciones”.

La mayoría de los estados que tienen periodos de gracia para el conteo de votos son gobernados por demócratas.

La fiscal general de Nueva York, la demócrata Letitia James, celebró la decisión del Máximo Tribunal.

“El derecho al voto ha sido una promesa sagrada durante generaciones. Todos los estadounidenses elegibles deben poder ejercer ese derecho constitucional, libres de obstáculos y restricciones innecesarias”, expuso. “Quienes emitan su voto a tiempo, de acuerdo con las leyes estatales, no deben temer que su voto no sea contado”.

Esta decisión de la Corte Suprema es una derrota adicional para los republicanos, incluso para el gobierno del presidente Donald Trump, que la semana pasada enfrentó otra decisión negativa de restringir el voto por correo.

¿Por qué la decisión sobre voto por correo es relevante?

La organización Voto Latino recordó que decenas de personas votan por correo cuando están en el extranjero o sus trabajos no les permiten hacerlo el día de la elección.

“El fallo de hoy, que reafirma el acceso al voto por correo, es una victoria para cada votante que depende de este proceso para participar en nuestras elecciones y emitir su voto a tiempo”, indicó la organización. “Millones de estadounidenses —incluidos nuestros militares en el extranjero, adultos mayores, estudiantes y familias trabajadoras— utilizan el voto por correo, y cada uno de sus votos merece ser contado”.

Voto Latino criticó los esfuerzos del presidente Trump y acusó que ha “difundido mentiras sobre el voto por correo”, para promover una agenca considerada “extremista”, impactando a votantes multiculturales, incluidos los latinos.

“Este fallo respalda la confianza en nuestro proceso electoral y reafirma que la voz del votante no puede ser ignorada”, agregó la organización.