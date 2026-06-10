Trump completa represalia contra Irán tras derribo de helicóptero Apache

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que completó una serie de ataques contra objetivos iraníes por orden del presidente Donald Trump, en respuesta al derribo de un helicóptero Apache estadounidense cerca de la costa de Omán.

La operación incluyó bombardeos contra sistemas de defensa aérea, radares de vigilancia y estaciones de control terrestre ubicadas en las inmediaciones del estratégico estrecho de Ormuz.

Según las autoridades militares, los ataques fueron ejecutados con municiones de precisión lanzadas desde aeronaves de la Fuerza Aérea y de la Armada de Estados Unidos. El CENTCOM calificó la acción como una respuesta “proporcional” a recientes agresiones contra fuerzas estadounidenses y embarcaciones comerciales que operan en la región.

El helicóptero Apache derribado cayó el día anterior, aunque los dos soldados a bordo fueron rescatados con vida por efectivos estadounidenses.

A través de su red social Truth Social, Trump justificó la operación al afirmar que “Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque”.

La escalada ocurre en un momento especialmente delicado en Oriente Medio, marcado por el intercambio de ataques entre Irán e Israel durante los últimos días. Apenas horas antes, el mandatario estadounidense había exigido el cese “inmediato” de las hostilidades entre ambos países.

Pese a la ofensiva militar, Trump aseguró que aún ve posible alcanzar un acuerdo con Teherán en “dos o tres días”, una postura que mantiene mientras continúan las tensiones en la región.

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