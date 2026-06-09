Comando Central confirma nuevos ataques contra Irán tras el derribo de un helicóptero Apache

El conflicto entre Estados Unidos e Irán registró una nueva escalada este martes después de que las fuerzas estadounidenses lanzaran una serie de ataques contra objetivos militares iraníes en respuesta al derribo de un helicóptero de combate Apache del Ejército estadounidense ocurrido un día antes en las cercanías del estrecho de Ormuz.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que las operaciones militares comenzaron alrededor de las 5:00 de la tarde, hora del Este, por orden directa del presidente Donald Trump. Según la institución militar, las acciones fueron calificadas como “ataques de autodefensa” y forman parte de una respuesta que Washington considera proporcional a una agresión iraní.

U.S. Central Command (CENTCOM) forces began launching self-defense strikes against Iran at 5 p.m. ET today at the Commander in Chief’s direction, in response to yesterday’s downing of a U.S. Army Apache helicopter. The mission is a proportional response to unjustified Iranian? — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 9, 2026

“Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos comenzaron ataques de autodefensa contra Irán en respuesta al derribo de un helicóptero Apache del Ejército estadounidense”, señaló CENTCOM en un comunicado difundido en redes sociales.

Las autoridades estadounidenses no ofrecieron detalles inmediatos sobre los blancos alcanzados ni sobre la magnitud de la operación. Sin embargo, la decisión representa uno de los episodios más delicados en las tensiones recientes entre Washington y Teherán, en momentos en que ambas partes intentaban sostener un frágil proceso de desescalada.

Trump prometió una respuesta tras el ataque

Horas antes de los bombardeos, el presidente Trump había advertido públicamente que Estados Unidos respondería al derribo de la aeronave militar. De acuerdo con un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato, el helicóptero Apache fue alcanzado por un dron de ataque iraní durante una operación en la región del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo.

I was on the phone with Trump as CENTCOM announced US retaliatory strikes against Iran. Here's what he said:



"I think it's very important to respond. They shot down a helicopter, and we are responding as we speak."



He added: "This is a response to what they did they did with? — Jonathan Karl (@jonkarl) June 9, 2026

La aeronave cayó cerca de la costa de Omán. CENTCOM informó que los dos militares que se encontraban a bordo fueron rescatados con vida mediante una operación poco común que involucró el uso de un dron marítimo. Ambos tripulantes fueron trasladados a una instalación militar y se encuentran en condición estable.

Trump afirmó que el ataque contra la aeronave estadounidense obligaba a Washington a actuar. A través de su red social Truth Social, sostuvo que Estados Unidos debía responder ante lo que describió como una agresión directa contra sus fuerzas armadas.

Crece la tensión en Medio Oriente

Los nuevos ataques estadounidenses ocurren en medio de una compleja situación regional marcada por los enfrentamientos entre Irán e Israel, que durante los últimos días han intercambiado ataques y amenazas que aumentaron el temor a una expansión del conflicto en Medio Oriente.

La reciente escalada también ha complicado los esfuerzos diplomáticos impulsados por Washington para alcanzar un entendimiento con Teherán. A pesar de ello, Trump aseguró durante la madrugada del martes que todavía considera posible alcanzar un acuerdo con Irán en un plazo relativamente corto.

“La misión es una respuesta proporcionada a la agresión iraní injustificada”, enfatizó el CENTCOM en sus canales oficiales de redes sociales. (En la imagen, vida cotidiana en Irán). Crédito: EPA/ Abedin Taherkenareh | EFE

“Podríamos llegar a un acuerdo en dos o tres días”, declaró el mandatario, reiterando un calendario optimista para las negociaciones que se desarrollan desde hace varias semanas.

Analistas internacionales consideran que la respuesta militar estadounidense podría aumentar la presión sobre el gobierno iraní, aunque también advierten que existe el riesgo de nuevas represalias que amenacen la estabilidad de la región y la seguridad de una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

Mientras tanto, la comunidad internacional sigue de cerca la evolución de los acontecimientos, ante el temor de que el intercambio de ataques termine debilitando aún más los esfuerzos diplomáticos para evitar un conflicto de mayores proporciones.

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