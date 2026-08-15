Cómo obtener un reembolso de los aranceles de Trump: todo lo que debes saber

Si pagaste más por una compra importada debido a los aranceles de Donald Trump, podrías recuperar parte de ese dinero, pero no necesariamente será el gobierno quien te lo entregue. En muchos casos, el reembolso tendrá que llegar a través de la empresa de transporte o del comercio que originalmente trasladó ese costo al consumidor.

El proceso comenzó después de que la Corte Suprema de Estados Unidos invalidara los aranceles impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) es la encargada de devolver esos pagos, pero existe una regla fundamental: el dinero se entrega al Importador Registrado (IOR). Esto significa que los consumidores no pueden solicitar directamente a la CBP el reembolso de un arancel que pagaron al recibir una compra.

“Los consumidores no tienen forma de recuperar su dinero de la aduana”, declaró Rathna Sharad, directora ejecutiva de FlavorCloud, a CBS News. “Si es que lo reciben, es directamente de las empresas de transporte, que deciden reembolsarles el dinero“.

¿Cómo puedes recuperar el dinero?

En general, la gran mayoría de los consumidores no van a recibir ningún reembolso de aranceles. No obstante, hay empresas de envío, como UPS, FedEx y DHL, que han establecido sus propios procesos para devolver a sus clientes los fondos que recibieron de la CBP por los aranceles elegibles.

UPS

UPS está procesando los reembolsos de determinados envíos en los que la compañía aparece como Importador Registrado. La empresa cuenta con una herramienta para consultar información relacionada con los reembolsos.

La compañía ha indicado que los clientes no necesariamente tienen que presentar una reclamación individual. Los pagos se distribuirán conforme UPS vaya recibiendo los fondos correspondientes de la CBP.

FedEx

FedEx también permite consultar el estado de los posibles reembolsos mediante su portal de información sobre los aranceles. El consumidor puede ingresar el número de seguimiento de su envío para saber si la empresa ya recibió el dinero de la CBP.

Cuando el reembolso ya fue recibido, el sistema puede mostrar el monto correspondiente, incluidos los intereses, así como la fecha en que FedEx obtuvo los fondos.

DHL

DHL maneja un proceso principalmente automático. Cuando la CBP aprueba una devolución y DHL recibe los fondos, la empresa indica que los entregará a quien originalmente pagó los aranceles.

La compañía no cuenta con un portal específico para que los consumidores consulten cada devolución.

¿Qué pasa si el comercio aumentó el precio?

Numerosos minoristas pagaron los aranceles de importación y después trasladaron ese costo a sus clientes mediante precios más elevados. En esos casos, el consumidor pudo haber pagado más por un producto sin que el arancel apareciera como un cargo separado en el recibo. Si posteriormente el gobierno devuelve el dinero al importador, eso no significa automáticamente que el comprador tenga derecho a recibirlo.

“Los consumidores son muy sensibles al precio del producto, y otros sucesos que ocurren años después pueden pasar desapercibidos”, declaró Eric Johnson, profesor de la Escuela de Negocios de Columbia especializado en comportamiento del consumidor y marketing, a CBS News. “Recibir un reembolso es muy diferente a que otras personas no tengan que pagar precios más altos debido a los aranceles”.

¿Amazon devolverá el dinero?

Amazon ha señalado que identificó determinadas situaciones en las que pudo establecer que algunos costos de importación fueron trasladados directamente a sus clientes. En esos casos, Brian Olsavsky, director financiero de Amazon, afirmó que la compañía “se pondrá en contacto de forma proactiva con los clientes afectados y les reembolsará el dinero automáticamente”.

Esto significa que no existe un reembolso general para todos los compradores que hayan pagado precios más altos debido a los aranceles.

¿Puedes demandar para recuperar el dinero?

Algunos consumidores han presentado demandas colectivas contra compañías como Amazon, Costco, Nike y Walmart. Los demandantes argumentan que los comercios trasladaron los aranceles a los clientes y ahora podrían quedarse con los reembolsos del gobierno. Sin embargo, estos casos todavía están en sus primeras etapas y su resultado no está garantizado.

La senadora Elizabeth Warren, demócrata de Massachusetts, también ha pedido información a importantes minoristas sobre los reembolsos que están recibiendo y ha presionado para que ese dinero se les regrese a los consumidores.

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