El premio mayor de Powerball se acerca a los $1,000 millones para el sorteo del miércoles

El premio mayor de Powerball volvió a quedar sin ganador y ahora se encuentra a pocos millones de dólares de alcanzar una cifra histórica. Después del sorteo del lunes por la noche, el premio mayor estimado aumentó a $975 millones de dólares para el próximo sorteo, que se realizará este miércoles 12 de agosto.

El premio representa el mayor de Powerball en lo que va de 2026 y es el octavo más grande en la historia de la lotería. El valor en efectivo se estima en $422.3 millones de dólares, cantidad que recibiría el ganador si elige el pago único en lugar de la opción de anualidad. Ambas alternativas son antes de impuestos.

El sorteo del lunes no tuvo un boleto que acertara todos los números para quedarse con el premio mayor. La combinación ganadora estuvo formada por:

6 – 37 – 54 – 55 – 64 – Powerball 10

Aunque nadie ganó el premio mayor, sí hubo otros premios importantes. Una persona de Tennessee obtuvo $2 millones de dólares, mientras que un boleto vendido en California y otro en Maryland ganaron $1 millón de dólares cada uno.

El sorteo del miércoles será el número 44 desde que se ganó un premio mayor de Powerball el pasado 2 de mayo, cuando boletos vendidos en Florida y Texas compartieron un premio de $20 millones de dólares.

Stephen Durrell, presidente del Grupo de Productos de Powerball y director ejecutivo de la Lotería de Kansas, destacó el tamaño que ha alcanzado el premio.

“Esta es la racha de premios mayores más emocionante que hemos visto durante todo el año, pero también es importante recordar que cada boleto de Powerball de $2 dólares que se compra ayuda a financiar programas y servicios públicos”, señaló Durrell. “Como una parte de cada boleto vendido se queda en la comunidad donde se compró, los beneficios de Powerball se sienten en comunidades de todo el país y del mundo”.

Con un premio de $975 millones de dólares, Powerball se encuentra nuevamente cerca de alcanzar la barrera de los $1,000 millones. El monto final dependerá de las ventas de boletos y de si aparece un ganador en el próximo sorteo.

El premio más grande en la historia de Powerball fue de $2,040 millones de dólares, ganado con un solo boleto vendido en California en noviembre de 2022.

¿Cuándo es el próximo sorteo de Powerball?

El próximo sorteo será este miércoles 12 de agosto a las 10:59 p.m., hora del Este. Los sorteos de Powerball se realizan los lunes, miércoles y sábados.

Los boletos tienen un precio de $2 dólares por jugada. Powerball se vende en 45 estados, Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Desde julio también se venden boletos en el Reino Unido, aunque esos boletos solo participan por el premio mayor.

Las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 entre 292,201,338.

Para el ganador existen dos opciones de pago: recibir el valor en efectivo de una sola vez o elegir una anualidad distribuida en 30 pagos durante 29 años.

Los jugadores que participen este miércoles deberán acertar los cinco números blancos y el número de Powerball para quedarse con el premio mayor. Como las probabilidades siguen siendo extremadamente bajas, el costo de los boletos y las posibilidades reales de ganar son factores que conviene considerar para jugar con responsabilidad.

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