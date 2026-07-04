Quiénes podrían recibir hasta $10,000 por un acuerdo legal tras una filtración de datos

Pon atención: podrías ser una de las miles de personas en Estados Unidos que recibirían hasta $10,000 dólares como parte de una compensación de una demanda colectiva contra una aseguradora en línea. Te explicamos quiénes califican, cómo presentar tu reclamación y las fechas que no debes dejar pasar. Por si esto no fuera suficiente, además del pago, los afectados podrían tener acceso a servicios de protección contra el robo de identidad.

El pago se deriva de un acuerdo para resolver una demanda colectiva presentada contra la aseguradora Lemonade por una supuesta filtración de datos. La compañía aceptó crear un fondo de $10.5 millones de dólares para no seguir con las instancias legales, aunque negó haber cometido alguna irregularidad. Además, también se comprometió a reforzar sus medidas de seguridad informática.

La demanda sostiene que, entre abril de 2023 y el 18 de septiembre de 2024, ciberdelincuentes aprovecharon una vulnerabilidad en la plataforma de cotizaciones de Lemonade para acceder a información personal de aproximadamente 190,000 personas. Entre los datos comprometidos se encontraban números de licencia de conducir y otra información sensible utilizada durante el proceso de solicitud de seguros.

Según los documentos del caso, el sistema completaba automáticamente los números de licencia de conducir cuando una persona ingresaba datos básicos de identificación, como su nombre y dirección. Uno de los demandantes incluso aseguró que nunca había sido cliente de la empresa ni había proporcionado su licencia de conducir, pero posteriormente recibió una notificación informándole que su información había quedado expuesta.

La demanda acusó a Lemonade de negligencia y de incumplir diversas leyes de privacidad del consumidor, incluida la Ley de Protección de la Privacidad del Conductor. Aunque la compañía rechazó las acusaciones, aceptó resolver el litigio mediante un acuerdo económico.

¿Quiénes pueden recibir dinero del acuerdo?

El beneficio está dirigido a las personas que recibieron una notificación indicando que su información personal pudo haber sido comprometida durante la filtración de datos ocurrida entre abril de 2023 y el 18 de septiembre de 2024.

Si una persona considera que reúne los requisitos, pero no recibió la notificación correspondiente, puede comunicarse con el administrador del acuerdo al 833-447-6429 para solicitar información sobre su elegibilidad.

¿Cuánto dinero podrían recibir los afectados?

Aunque el monto dependerá de cada caso, las personas que puedan demostrar con documentación que sufrieron pérdidas económicas directamente relacionadas con la filtración podrán solicitar una compensación de hasta $10,000 dólares. Entre las pruebas aceptadas pueden incluirse documentos que acrediten gastos derivados del robo de identidad, fraude u otros daños ocasionados por el incidente.

Quienes no puedan comprobar pérdidas económicas aún podrían recibir un pago aproximado de $55 dólares. Sin embargo, esa cantidad podría modificarse después de descontar los honorarios de abogados y otros costos aprobados por el tribunal, los cuales podrían representar hasta un tercio del fondo total del acuerdo.

Como parte de la resolución, Lemonade también ofrecerá tres años de monitoreo de crédito y protección contra el robo de identidad para las personas elegibles. El servicio incluye vigilancia de las tres principales agencias de crédito y una cobertura de seguro de hasta $1 millón de dólares en caso de robo de identidad.

Cómo presentar una reclamación

Las personas elegibles deberán enviar su reclamación por internet o por correo antes de las 11:59 p.m. (hora del este) del 8 de septiembre de 2026. Si prefieres enviar tu reclamo en papel, deberás hacerlo a la siguiente dirección:

Claims Administrator

Lemonade Inc. Data Disclosure Litigation

c/o Kroll Settlement Administration LLC

P.O. Box 225391

New York, NY 10150-5391

833-447-6429

Quienes prefieran no formar parte del acuerdo y conservar el derecho de presentar una demanda individual contra Lemonade deberán solicitar su exclusión por escrito antes del 7 de agosto de 2026.

La audiencia en la que un juez decidirá si aprueba definitivamente el acuerdo está programada para el 10 de septiembre de 2026. Si el convenio recibe luz verde y no existen retrasos derivados de apelaciones, el dinero restante será distribuido entre los reclamantes elegibles una vez cubiertos los gastos autorizados por la corte.

Qué hacer si sospechas que tu información fue utilizada

Más allá de este acuerdo, los especialistas recomiendan actuar rápidamente cuando existe la sospecha de que datos personales fueron comprometidos. Mientras más tiempo pase, mayores son las posibilidades de que delincuentes utilicen esa información para cometer fraudes.

Entre las medidas más importantes se encuentran activar alertas de fraude en Experian, Equifax y TransUnion, revisar con frecuencia los estados de cuenta bancarios y de tarjetas de crédito, así como denunciar cualquier actividad sospechosa ante la Comisión Federal de Comercio (FTC) y las autoridades correspondientes.

También es recomendable considerar el congelamiento del historial crediticio para impedir que terceros abran nuevas cuentas a nombre de la víctima. Esta medida no afecta el puntaje de crédito y puede retirarse temporalmente cuando sea necesario solicitar un préstamo o una nueva línea de crédito.

Los avances tecnológicos han beneficiado a que muchas cosas se puedan realizar en línea, sin embargo, también la ciberdelincuencia ha crecido y ha ampliado sus mecanismos para robar tu información y tu dinero. Si bien las empresas deben garantizar que tus datos estén protegidos, también debes adquirir hábitos seguros para evitar los riesgos futuros.

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