México vs. Corea del Sur: horarios, dónde ver y alineaciones probables del partido amistoso de El Tri

La selección mexicana se enfrentará a Corea del Sur en un partido amistoso que se desarrollará en el Geodis Park de Nashville, Tennessee. El Tri tuvo complicaciones en su duelo contra Japón y ahora se medirá al “verdugo” de Estados Unidos.

El Tri viene de empatar 1-1 con la selección nipona en un partido muy trabado. El conjunto del “Vasco” Aguirre solo tuvo un remate al arco en todo ese encuentro. Fue una prueba de altas exigencias que a duras penas pudieron sortear.

Por otra parte, Corea del Sur viene de dar la campanada en el Red Bull Arena. En la casa de la USMNT, el conjunto asiático se llevó la victoria con goles de Son Heung-Ming y Lee Dong-gyeong. A pesar de que Estados Unidos inclinó la cancha sobre el arco de Jo Hyeon-woo, el conjunto dirigido por Mauricio Pochettino no pudo ser efectivo.

México buscará pasar la página ante Corea del Sur. Este es un enfrentamiento de mucha tradición. Ambas selecciones se han enfrentado 14 veces en distintos escenarios: Copas del Mundo, Copa Oro, Copa Confederaciones, Juegos Olímpicos y Amistosos Internacionales.

El Tri tiene un balance de 8 victorias, 2 empates y 4 derrotas ante Corea del Sur. El último antecedente oficial entre estos dos conjuntos fue en el Mundial de Rusia 2018. En aquella competición, México se llevó el triunfo 1-2 con goles de Chicharito Hernández y Carlos Vela.

El último triunfo de Corea del Sur fue en un duelo amistoso desarrollado en 2006. En aquel año, el conjunto asiático derrotó a México 0-1 con gol de Dong-gook Lee. Después de aquel compromiso, El Tri acumula 3 triunfos consecutivos.

Horario y dónde ver el partido entre México y Corea del Sur

Horario en Estados Unidos: 21:00 horas ET / 18:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: fuboTV, TUDN.com, Univision NOW, Foxsports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App, TUDN USA, FOX Deportes y Univision.

Alineación probable de México

Luis Malagón, Jorge Sánchez, Johan Vasquez, Jesús Gallardo,Erick Lira, Marcel Ruiz, Erick Sánchez, Roberto Alvarado, Orbelí Pineda, Santiago Giménez e Hirving Lozano.

Alineación probable de Corea del Sur

Jo Hyeon-woo, Lee Tae-seok, Kim Ju-sung, Kim Min-jae, Lee Han-beom, Seol Young-woo, Lee Jae-sung, Paik Seung-ho, Kim Jin-gyu, Kim Jin-gyu, Lee Dong-gyeong y Son Heung-Min.

