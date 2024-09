Las Chivas son de nuevo la base de las selecciones de México

Las Chivas del Guadalajara poco a poco recuperan la posición de antaño en el entorno de la selección de México cuando llegaron a ser la base absoluta del combinado azteca, al registrar en esta nueva etapa con el “Vasco” Aguirre a 17 jugadores convocados en las categorías Sub 17, 18, 20, 23 y sobre todo la mayor.

Una noticia que sin duda genera aspectos importantes, sobre todo porque se trata del único equipo en el balompié de México que ha apostado a lo largo de su historia por talento nacional y el hecho de que ahora sean uno de los equipos que más jugadores aporta al equipo nacional de México dirigido por el “Vasco” Aguirre dice muchas cosas a favor de esta recuperación del llamado “Rebaño Sagrado”.

¡Ya llegó, ya está aquí! Esta es la primera lista de convocados de nuestro DT Javier Aguirre💚🤍❤️



Incondicionales, estos son los elegidos para representarnos en los partidos de preparación ante Nueva Zelanda y Canadá🇳🇿🇨🇦 pic.twitter.com/KN5ACYo8lR — Selección Nacional (@miseleccionmx) August 29, 2024

Por lo pronto, a nivel de selecciones nacionales, Chivas suma 17 jugadores convocados en todas las categorías, seguido de América con 11, Tigres con 10, Pumas 9, Monterrey y Santos 7, Necaxa 6, Pachuca y Cruz Azul con 5, Puebla, Atlas y Tijuana con 3 y finalmente León, Mazatlán y Juárez con 2 jugadores.

Empero lo extraño del asunto es que equipos como Pachuca y Santos, que habían sido proveedores de la selección mayor, ahora no tienen representantes en el equipo nacional dirigido por Javier Aguirre, más allá de que algunos jugadores se formaron en sus filas.

Los 17 jugadores que aporta Chivas a las selecciones de México



Por lo pronto, los 17 jugadores convocados por Chivas para las selecciones de México se reparten de la siguiente forma: Mayor: Raúl Rangel, Alan Mozo, Roberto Alvarado, Sub 23. José Castillo, Sub 20: Fidel Barajas, Ariel Castro, Diego Ochoa, Brandon Téllez, Francisco Méndez, Sub 18: Hugo Camberos, Diego Covarrubias, Sebastián Liceaga, Johan Orozco, Carlos Hernández y Sub 17:Deibith Armenta, Gael García, Emiliano Rodríguez.

#Sub18 | ¡Estos son los jugadores convocados por nuestro DT Alex Diego, que viajarán a Eslovenia! 🇸🇮✈️



🇲🇽🆚 🇮🇸, Septiembre 5

🇲🇽🆚 🇫🇷, Septiembre 7

🇲🇽🆚 🇶🇦, Septiembre 10



¡VAMOOOS! 💚 pic.twitter.com/H8suyclckN — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) August 26, 2024

Sin duda un número importante de jugadores que tienen la intención de llegar a la selección mayor en el menor tiempo posible, lo cual representaría una noticia positiva para el seleccionado azteca.

Tigres, el que más aporta en la Mayor



Mientras tanto, en la selección mayor, los Tigres son el equipo que más jugadores aporta con cuatro elementos como son Sebastián Córdova, Jesús Ángulo, Diego Lainez y Marcelo Flores, seguido de Chivas, Cruz Azul y América con tres convocados.

En el caso de Chivas sus seleccionados son: Raúl “Tala” Rangel, Alan Mozo y Roberto Alvarado, por Cruz Azul: Erick Lira, Luis Romo y Carlos Rodríguez, mientras que por América su aporte es con Henry Martín, Luis Malagón e Israel Reyes.

Raúl “Tala” Rangel es otro de los jugadores que nutre a la selección nacional de México y uno de los 17 que el Rebaño Sagrado aporta al cuadro nacional azteca en todas sus categorías. Crédito: Rafael Vadillo | Imago7

Luego siguen los Rayados de Monterrey con dos en el caso de Fidel Ambriz y Víctor Guzmán, así como los Pumas de la UNAM con César “Chino” Huerta y Guillermo Martínez. Finalmente el Toluca con un solo convocado en la figura de Jesús Gallardo.

Por lo pronto el resto de equipos como Pachuca, Santos, Necaxa, Puebla, León, Atlas, Xolos de Tijuana, Gallos Blancos de Querétaro, Atlético de San Luis, Cañoneros de Mazatlán y Juárez, no tengan a ninguno de sus jugadores convocados en el equipo nacional de México.

Habrá que esperar que Aguirre vea más partidos de la Liga MX para saber si se interesa por alguno de los elementos de estas once escuadras que no fueron tomadas en cuenta para integrar al representativo de México para los duelos de preparación contra Estados Unidos y Canadá.

Los europeos



Finalmente en la lista de 26 convocados hay que incluir a los ocho europeos que fueron tomados en cuenta por Aguirre, como el caso de : Athletic de Bilbao: Alex Padilla, Bormemouth: Julián Araujo, Almería: César Montes, Genoa: Johan Vásquez, Dínamo de Moscú: Luis Chávez, AEK de Grecia: Orbelín Pineda, Al-Qadisiyah Football Club: Julián Quiñones y Feyenoord: Santiago Giménez

