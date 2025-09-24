Julián Quiñones se luce en victoria del Al Qadsiah y sigue alzando la mano para el Tricolor

Julián Quiñones, delantero de la selección de México, se aferra a la posibilidad de que el técnico Javier Aguirre lo convoque para el Mundial 2026 y para eso mantiene un estándar de buenas actuaciones como la de este miércoles al anotar un gol en la victoria del Al Qadsiah en la Copa Rey de Campeones.

Un triunfo inobjetable 3-1 de la oncena del delantero colombiano naturalizado mexicano sobre el Al Orobah, en donde Quiñones se lució al abrir el marcador con un golazo que significó el primero de este certamen de la temporada

هدف! ⚽️

صناعة من أوتافيو.. وكينيونيس يضعها في المرمى ويسجل الأول للقادسية 🥅 #العروبة_القادسية | #أغلى_الكؤوس pic.twitter.com/BugbOaPT78 — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) September 24, 2025

Quiñones fue la punta de lanza de un esquema ofensivo del Al Qadsiah desde el primer minuto que les permitió a los nueve minutos de acción tomar ventaja en el marcador con el gol del delantero mexicano cuando Otavio le filtró un balón al exdelantero del Atlas y Lobos BUAP, para que este definiera con contundencia para meter el 0-1 y con ello tomar confianza para el resto del encuentro.

Pero el cuadro local no se quedó con los brazos cruzados y fue de inmediato en busca de respuestas que encontró siete minutos después cuando el Al Orobah empató el encuentro en el minuto 16 cuando por conducto de Doumbia, que hizo una jugada individual y con eso puso el encuentro 1-1, encendiendo el ambiente para que ambos equipos se dieran con todo, generando muchos roces y amonestaciones en un primer tiempo electrizante.

La respuesta del Al Qadsiah

El equipo de Quiñones de inmediato buscó retomar la iniciativa de las acciones y el control del marcador, cuando en el minuto 35 Nacho Fernández recibió un paso de Carvalho para definir con mucha calidad, retomando la ventaja del cuadro visitante.

Un gol que fue un remanso de paz para la oncena de Quiñones, que retomó el aplomo y terminó la primera mitad con ventaja en el marcador, pero sobre todo con la iniciativa en las acciones, dejando flotando en el aire la opción de poder salir con la victoria de esta plaza.

مقصّية رائعة من كينيونيس كانت لتضع الهدف الرابع للقادسية ⚽🔥



لكن الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل بعد مراجعة تقنية الفيديو المساعد للحكم 🎥#العروبة_القادسية | #أغلى_الكؤوس pic.twitter.com/VriQfNxVEp — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) September 24, 2025

Para la segunda mitad el técnico del Al Qadsiah no le importó demasiado ser víctima de los embates del cuadro local, sino que fue por todas las canicas al mandar a la cancha a Juwayr, quien siete minutos más tarde firmó el definitivo 1-3 con un remate cruzado que liquidó el portero del edificio

Con los minutos finales, al Al Qadsiah mostró cabeza fría para mantener el control del juego, no obstante que el equipo de casa tiene jugadores de mucho respeto, pero ahora fue el cuadro de Quiñones que mantuvo la cabeza fría y el fuego en los pies para lograr la importante victoria.

La realidad es que Quiñones demostró estar en plenitud de facultades y condiciones que le permitió tener mucha movilidad e inteligencia en la cancha para generar un entendimiento total con Otavio que les permitió poner de cabeza a sus rivales.

De esta forma, el artillero del Tricolor sigue alzando la mano para tener otra oportunidad en el cuadro nacional, aprovechando que el Al Qadsiah avanza con paso firme en la Copa del Rey de Campeones y se prepara para su próximo duelo, donde se medirá al Al-Fateh a donde arribarán motivados tras el debut goleador de Quiñones en el torneo y con la ambición de prolongar su buen momento competitivo en el futbol árabe.

Seguir leyendo:

– Julián Quiñones encontró en Arabia Saudita su lugar en el mundo

– El Al Qadisiya de Julián Quiñones recibió goleada y no podrá jugar la final contra el Al Nassr de CR7

– Mateo Retegui, un millonario traspaso que complicaría a Julián Quiñones





