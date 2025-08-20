El Al Qadisiya de Julián Quiñones recibió goleada y no podrá jugar la final contra el Al Nassr de CR7

El Al Qadisiya del técnico español Míchel González se hundió este miércoles en Hong Kong ante un Al Ahli desatado (1-5), que selló su billete para la final de la Supercopa de Arabia Saudí, donde se medirá el próximo sábado al Al Nassr de Cristiano Ronaldo que, a su vez, obtuvo su boleto al vencer al Al Ittihad de Karim Benzema.

El equipo rojiblanco empezó con ilusión, incluso adelantándose con un gol tempranero del uruguayo Gastón Álvarez, pero pronto todo se torció pocos minutos después.

El costamarfileño Franck Kessie devolvió la igualdad apenas cuatro minutos más tarde, e Ivan Toney (min.28) y Enzo Millot (min.31) firmaron una ráfaga de goles que dieron la vuelta al marcador en apenas media hora. El partido se le puso cuesta arriba a Míchel aún más con la expulsión directa del ghanés Christopher Bonsu Baah en el minuto 42, por una dura entrada sobre el brasileño Roger Ibañez.

Ese mazazo dejó al Al Qadisiya a merced de un rival lanzado, y Kessie sentenció con un doblete justo antes del descanso. En la reanudación, el infortunio volvió a cebarse con el conjunto ‘local’, ya sin margen para soñar con la final: Nacho Fernández, exjugador del Real Madrid y capitán del equipo saudí, se marcó un tanto en propia meta en un intento de cortar un centro para así redondear la goleada (1-5, min.61).

El Al Ahli se medirá este sábado en la final al Al Nassr de Cristiano Ronaldo, que selló su pase al derrotar al Al Ittihad por 2-1 con un gol de Joao Félix en la otra semifinal.

