Messi aparece con doblete e Inter Miami le pega primero a Nashville: 3-1

Lionel Messi, astro argentino de Inter Miami, estrenó su bota de oro con otra de sus actuaciones sobresalientes en la Major League Soccer al despacharse con un doblete para guiar a las Garzas a la primera victoria en los playoffs sobre Nashville SC 3-1.

Los dos goles de Messi y uno más de su compatriota Tadeo Allende fueron suficientes para dar el primer golpe en la serie contra el equipo del estado de Tennessee que hizo menos dolorosa la derrota con un agónico gol en el minuto 90+12 por conducto del alemán Hany Mukhtar en duelo celebrado en el Chase Stadium.

Antes del juego existía cierta expectación sobre cuanto podría aguantar el equipo visitante los embates encabezados por Lionel Messi y eso duró apenas 18 minutos, cuando la famosa “Pulga” anotó el 1-0 en una combinación con el uruguayo Luis Suárez.

Bajo esa perspectiva, después Messi logró que Tadeo Allende pusiera el 2-0 al minuto 62 y posteriormente hizo más elocuente el resultado con su segundo gol para el 3-0 en el minuto 90+6 que pareció un rejón en la humanidad de los de Nashville que pudieron reducir la desventaja por conducto del alemán Hany Mukhtar para tener cierta esperanza de cambiar las cosas el próximo sábado 1 de noviembre en su casa.

La historia de la victoria de las Garzas

Inter Miami estaba consciente de que tenía que aprovechar la condición de local y por esa razón de la mano de Lionel Messi y con su arsenal conformado por Luis Suárez, Rodrigo de Paul, Tadeo Allende, Rodrigo De Paul y Sergio Busquets, fueron en busca del resultado y no tardaron más de 18 minutos para estrenar el marcador de la mano del talento de Messi.

Lionel combinó con Luis Suárez, cuando el argentino cedió al uruguayo y este observó el desmarque del 10 para ponerle un bombón que Leo mandó al fondo con un remate de palomita, generando con esto grandes expectativas en su afición que esperan que el famoso 10 de la selección de Argentina sea el motor para coronarse en el torneo 2025 de la MLS.

El rendimiento de Lionel Messi

Después Inter Miami intentó una y otra vez, pero fue hasta el minuto 62 cuando llegó el 2-0 por conducto de Tadeo Allende cuando Ian Fray mandó un centro al área desde el costado derecho y ahí llegó Allende para rematar de cabeza completamente solo y aumentar el marcador.

Las Garzas siguieron presionando, pero las cosas no pudieron moverse, sino hasta el minuto 90+6 en pleno alargue del encuentro, cuando Messi aprovechó un grave error del portero visitante Joe Willis que no pudo contener un centro y se lo dejó al argentino para el 3-0.

Y cuando parecía que era más fácil que Inter Miami pudiera aumentar con otro gol la ventaja, de pronto el alemán Hany Mukhtar, se hizo presente en el marcador para anotar un golazo de tiro libre que dejó sin opción al portero estadounidense Rocco Ríos Novo.

El guardameta de los locales, por más que quiso llegarle al balón, no pudo detener el viaje a las redes de la meta de las Garzas de Florida, para hacer más decoroso el primer duelo de la serie 3-1, en donde seguirá adelante el ganador de dos de los tres juegos que consta esta fase eliminatoria.

Alineaciones en el Chase Stadium

