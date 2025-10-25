Puebla en feria de goles arrebató la victoria a FC Juárez: 4-4 y los alejó de la liguilla directa

Cuando FC Juárez ya festejaba una victoria de 4-2 sobre el Puebla, de pronto el cuadro de la Franja aprovechó varias distracciones dey la escuadra fronteriza para sumar un importante y espectacular empate 4-4 en calidad de visitante en el estadio Olímpico Benito Juárez.

Un resultado para la escuadra dirigida por Hernán Cristante que cada vez demuestra que está muy cerca de empezar a tomar ritmo con resultados como el de este viernes por la noche que generó un espectáculo importante para los aficionados, pero que jugó muy duro en contra de las aspiraciones de calificar directo a la liguilla para el cuadro dirigido por el uruguayo Martín Varini.

Porque FC Juárez en caso de haber ganado habría llegado a 22 puntos y estaría encima de Xolos Tijuana que este sábado tiene una visita complicada en la casa de Tigres y corre el riesgo de dejar el sexto lugar, pero al empatar los fronterizos se quedan en 20 puntos y cayeron al noveno lugar de la tabla lejos de la liguilla directa.

En realidad por el tránsito de las acciones todo parecía encaminado para que FC Juárez se llevara los tres puntos, pero nunca contaron con que el cuadro poblano vendería cara la derrota con los goles en los últimos tres minutos de tiempo regular por el chileno Ángel Araos y del mexicano Luis Rey que completó una gran noche con un doblete importante para los camoteros.

El error de FC Juárez fue confiarse, pues primero lograron adelantarse 2-0 con las anotaciones de Madson al minuto 24 y después un penal anotado por el colombiano Óscar Estupiñán al minuto 34 después de que el VAR intervino para corregir la marcación arbitral y permitirle al sudamericano vencer al portero Jesús Rodríguez para el 2-0.

Pero Puebla empezó a dar señales de vida y a demostrar que dejarían hasta la piel en busca de mejorar su visita a la frontera al despacharse un golazo Luis Rey en el agregado de la primera mitad en el cobro de un tiro libre que rebasó a la barrera y se metió en el ángulo de la meta de Sebastián Jurado para acortar distancias 2-1.

Lo mejor del encuentro

Para la segunda mitad vino lo mejor de las acciones, sobre todo porque se combinó el buen fútbol y una serie de aciertos y errores en donde FC Juárez tomó la ventaja 3-1 con el gol de Guilherme Castilho cuando José Luis Rodríguez se metió por el costado de la izquierda para mandar un centro para que el brasileño rematara de cabeza y pusiera las cosas 3-1 apenas con dos minutos de iniciada la segunda mitad.

Pero Puebla estaba dispuesto a vender caro el resultado y cuando todo parecía más fácil para que los fronterizos pusieran el cuarto gol en el marcador, se apareció el argentino Emiliano Gómez y con un balón que fue centrado desde el saque de la banda por Álvaro de la Rosa que pasó por varias piernas hasta que le cayó a Gómez para que este empujara el esférico a las redes en el minuto 69 para el 3-2.

Pero Juárez siguió dominando las acciones y en el minuto 72 el colombiano Jesús Murillo remató a primer poste un balón para cambiar el rumbo y meter el balón entre las piernas del portero Rodríguez para recuperar la ventaja por dos goles con el 4-2.

La reacción de los poblanos

Después de ese gol, FC Juárez creyó que todo estaba resuelto y que los poblanos se habían rendido, pero cuando faltaban dos minutos del tiempo regular, Sebastián Jurado sacó rápido hacia el costado izquierdo, donde la defensa perdió el esférico y este le llegó dentro del área al chileno Araos para que mandara disparo y pusiera el 4-3 a los 87 minutos.

📹 | El tiro desde los once pasos de Óscar Estupiñán para poner el segundo de la noche en la frontera. @fcjuarezoficial 2-1 @ClubPueblaMX | 🐎🆚🎽#J15 #AP25 | #LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/2S41uvA2o6 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 25, 2025

Puebla tomó fuerza y siguió presionado para que al 90+3 al cobrar una falta desde el costado izquierdo el balón fue hasta segundo palo en el costado derecho donde Luis Rey con gran técnica solo cacheteó el esférico y lo metió cruzado para empatar el encuentro en forma espectacular y establecer el trepidante empate 4-4 que afectó las aspiraciones de liguilla directa de los juarenses.

