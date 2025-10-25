Barcelona se queda sin Raphinha y Real Madrid tiene dos bajas para el Clásico

Barcelona no tendrá a Raphinha para El Clásico de este domingo, mientras que el Real Madrid cuenta con dos lesionados, aunque con varios regresos.

El club catalán no pudo tener al extremo brasileño en el entrenamiento de este sábado y será baja definitiva.

Raphinha se lesionó el pasado 26 de septiembre al sufrir una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo derecho. Esta misma semana se había entrenado con el equipo, pero finalmente se ha resentido y no podrá estar disponible.

El brasileño es una de las seis bajas que el equipo azulgrana tendrá para el Clásico. Además están lesionados los metas Joan García y Marc André ter Stegen, los centrocampistas Pablo Paez ‘Gavi’ y Dani Olmo, además del delantero Robert Lewandowski.

Aunque el Barcelona sí logró recuperar a Jules Koundé, quien se entrenó con normalidad este sábado de cara al partido por LaLiga.

Real Madrid recupera a Carvajal y Huijsen

El Real Madrid llega con dos bajas, pero logró recuperar a varios jugadores para El Clásico frente al Barcelona.

Dean Huijsen, Dani Carvajal, Trent Alexander Arnold y Dani Ceballos se incorporan a la convocatoria del equipo frente al Barcelona.

Xabi Alonso terminó de preparar todos los detalles del clásico en una sesión matinal el sábado en la Ciudad Real Madrid, que confirmó el regreso de cuatro de sus jugadores tras lesión y dos bajas en defensa, las del austriaco Alaba y el alemán Rüdiger, que no saltaron al césped.

Las buenas noticias previas al clásico llegan para Xabi Alonso especialmente en defensa. Se confirma que la molestia que obligó a Raúl Asencio a ser sustituido en los últimos minutos del partido de la Liga de Campeones el miércoles ante el Juventus, quedaron en un susto.

El canterano volvió a ejercitarse con normalidad. Y además recupera a Huijsen, baja en los dos últimos partidos, y ya puede dar minutos si lo estima oportuno a Carvajal y Trent, después de una semana de entrenamientos con el grupo.

