Toluca y la selección de México se quedan sin Alexis Vega

Tal parece que la lesión del mediocampista Alexis Vega fue menos grave de lo que se suponía y frente a la preocupación de los aficionados del Toluca el estado de salud de una de sus figuras, el cuadro escarlata dio a conocer que su jugador estará fuera de circulación de 3 a 4 semanas.

Después de que Vega salió lesionado en el minuto 65 del duelo de la semana pasada contra el Pachuca, se generaron momentos de incertidumbre debido a que no se conocía el reporte médico oficial del estado del jugador y todo mundo supuso que la ausencia sería más larga y que no pudiera ver acción en la liguilla donde los escarlatas buscarán refrendar el título del torneo Clausura 2025.

Pero después de que la directiva de los Diablos Rojos publicó el informe médico oficial, las dudas se han disipado y todo indica que Alexis Vega solo se perderá los últimos dos juegos del torneo regular y los dos partidos de la fecha FIFA de la selección de México contra Uruguay y Paraguay.

Es decir, que la ausencia del fino jugador de los escarlatas no podrá colaborar con su escuadra, sino que con la selección mexicana se perderá otro de los test que realizará el técnico Javier Aguirre para ir definiendo la lista mundialista que dará a conocer a mediados de marzo del año próximo.

En el comunicado oficial, Toluca destacó que”Nuestro jugador Alexis Ernesto Vega Rojas presenta lesión muscular grado II del semitendinoso en el muslo izquierdo. De acuerdo con su evolución, se reintegrará a la actividad deportiva en un tiempo aproximado de 3 a 4 semanas”.

Con esto, se confirma que el delantero de Toluca se perderá las dos jornadas restantes de la fase regular del Apertura 2025 de la Liga MX, aunque no todo son malas noticias para los dirigidos por Antonio Mohamed, ya que podrá estar de regreso para el inicio de los Cuartos de Final.

Obviamente, la noticia es muy favorable para los intereses del cuadro escarlata, que parecía no podría contar con Vega en el inicio de la liguilla y sin duda Alexis es un jugador muy importante en el esquema del “Turco” Mohamed, quien recibió críticas por forzar la participación del volante azteca.

Debes estar enfermo si te alegras por la lesión de Alexis Vega pic.twitter.com/O5uy31C2Iq — John Flores 🇵🇹 (@John_Flores_C) October 28, 2025

Cabe recordar que los Diablos ya tienen asegurado su boleto directo a la “Fiesta Grande” del futbol mexicano, siendo el liderato lo único que tendrán que pelear en sus últimos dos encuentros y sobre todo será una baja sensible para el encuentro de la última fecha que será nada menos que contra el América.

