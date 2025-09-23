Antonio Mohamed elogió a Alexis Vega después de la goleada a Chivas

Las Chivas de Guadalajara tuvieron una estrepitosa caída en el Estadio Akron. El Rebaño Sagrado fue goleado 0-3 por los Diablos Rojos del Toluca. Alexis Vega era el blanco de los abucheos de los aficionados locales. Antonio Mohamed cree que esto fue determinante para que el “Gru” brillara dentro del campo.

Alexis Vega no tiene una buena relación con los aficionados de las Chivas de Guadalajara. El “Gru” salió por la puerta de atrás del club por sus problemas extradeportivos y su bajo rendimiento dentro del campo. Además, las lesiones fueron un gran obstáculo desde que llegó al conjunto rojiblanco.

La relación con los aficionados de las Chivas de Guadalajara no es la mejor. En su última visita al Estadio Akron, Vega fue abucheado por los presentes. Antonio Mohamed cree que vega suele lucirse en este tipo de contextos. Las críticas motivan al “Gru” y así pasó en aquel encuentro.

“Está retomando el nivel del torneo pasado, eso para nosotros es una gran noticia; me parece que es el típico jugador que, entre más lo abuchean, mejor juega. Muy contento por él y por nosotros que lo tenemos a ese nivel, ojalá que siga de esta manera”, dijo el estratega argentino.

Alexis Vega comandó la victoria de su club. El futbolista mexicano asistió dos goles en el primer tiempo, el primero de Joao Paulo Dias y el segundo de Jesús Gallardo. Ya para el segundo tiempo, el “Gru” sentenció el marcador con un gol al minuto 56.

El resurgir de Alexis Vega

En enero de 2024 Alexis Vega regresó a los Diablos Rojos del Toluca luego de salir por la puerta de atrás de las Chivas de Guadalajara. El “Gru” tuvo varios episodios de indisciplina dentro del Rebaño Sagrado. Las lesiones también afectaron el desempeño de Vega en el equipo, pero desde que volvió al Toluca su rendimiento ha sido sobresaliente.

Desde que vive esta segunda etapa con el Toluca, Alexis Vega ha disputado 84 partidos con el club. Hasta ahora el “Gru” ha marcado 25 goles y ha aportado 27 asistencias. Vega ha sido clave en los éxitos recientes del equipo como la obtención del Clausura 2025 de la Liga MX.

