Gol de Raúl Jiménez da triunfo al Fulham y hunde al Nottingham Forest en la Premier League

El gol de penalti de Raúl Jiménez en el tiempo añadido del primer tiempo fue suficiente para que el Fulham venciera 1-0 al Nottingham Forest este lunes en Craven Cottage, en un duelo clave por la Premier League. El tanto del delantero mexicano no solo decidió el partido, sino que también permitió a su equipo alejarse de los puestos de descenso.

Raúl Jiménez vuelve a ser decisivo en la Premier League

El encuentro fue cerrado y muy disputado, con pocas oportunidades claras para ambos conjuntos. Sin embargo, justo antes del descanso, al minuto 45+5, Raúl Jiménez asumió la responsabilidad desde los 11 metros y convirtió con frialdad el único gol del partido, firmando una victoria vital para los londinenses.

Este tanto refuerza el buen momento del atacante mexicano, quien continúa ganando protagonismo en el esquema del Fulham y aportando goles en partidos determinantes de la temporada.

Raúl Jiménez makes it 11 out of 11 from the penalty spot in his career, after Kevin earned a penalty for Fulham. pic.twitter.com/pa0l21RKFa — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) December 22, 2025

Fulham toma oxígeno y se acerca a la zona media-alta

Con este resultado, el Fulham se coloca en la decimotercera posición de la tabla con 23 puntos, una diferencia cómoda respecto a la zona de descenso, marcada actualmente por los 13 puntos del West Ham. Además, el triunfo deja al equipo relativamente cerca de los puestos que dan acceso a competiciones europeas, algo impensado semanas atrás.

Back to it in SW6. 🌪️ pic.twitter.com/QXCBs42b52 — Fulham Football Club (@FulhamFC) December 22, 2025

Nottingham Forest, en alerta roja antes de un duelo complicado

Del otro lado, el Nottingham Forest profundiza su crisis y cae a la decimoséptima posición con 18 unidades, quedando peligrosamente cerca del descenso. La situación se complica aún más al considerar que su próximo rival será el Manchester City, uno de los equipos más fuertes del campeonato.

La derrota en Londres aumenta la presión sobre el conjunto visitante, que deberá reaccionar de inmediato para no verse atrapado en la lucha por la permanencia.

Un partido cerrado que se resolvió desde el manchón penal

El duelo en Craven Cottage fue parejo de principio a fin, con dominio alternado y pocas concesiones defensivas. Cuando todo apuntaba a un empate sin goles, una falta en el área cambió el rumbo del partido y permitió que Raúl Jiménez se convirtiera en el héroe del Fulham, confirmando su importancia en la recta decisiva de la temporada.

