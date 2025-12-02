Manchester City vence 5-4 al Fulham de Raúl Jiménez en un partido de locura

Erling Haaland ya es centenario en la Premier League. El delantero del Manchester City alcanzó los cien goles en tiempo récord —solo 111 partidos— y lo hizo en un duelo frenético en el oeste de Londres, donde su equipo sobrevivió a un 4-5 que por momentos tuvo aroma de remontada épica del Fulham, que intentó levantarse tras estar abajo por cuatro tantos.

El noruego abrió la goleada inicial de los ‘Cottagers’, que luego ampliaron Phil Foden, con un doblete, Tijjani Reijnders y Jeremy Doku, antes de que los de Marco Silva desataran el caos y pasaran del 1-5 al 4-5 en apenas unos minutos.

El City de Pep Guardiola ofreció una exhibición ofensiva pocas veces vista desde el bajón de la temporada pasada, pero también dejó al descubierto grietas defensivas. El Fulham anotó cuatro y pudo hacer varios más de no ser por la falta de puntería y por las intervenciones de Gianluigi Donnarumma.

El foco, eso sí, estuvo puesto en Haaland. Todo apuntaba a que alcanzaría los cien goles este martes, y no falló. Avisó pronto con un mano a mano al palo y, a los 17 minutos, se resarció rematando de primeras un centro de Doku para dejar sin opciones a Bernd Leno. Con quince goles en esta Premier y la Bota de Oro encarrilada, el noruego también fabricó el segundo con un regate y un pase profundo para que Reijnders definiera.

Antes del descanso, Foden firmó el tercero con un disparo a la escuadra, mientras que Emile Smith Rowe acortó distancias con un cabezazo impecable.

La segunda mitad arrancó con el mismo vértigo. A la contra, tras otra asistencia de Haaland, Foden completó su doblete, confirmando su gran momento, y Doku selló el quinto con un remate que rebotó en Sander Berge y tomó una parábola imposible para Leno.

Alex Iwobi reavivó la esperanza local con el 2-5 desde la frontal. Ahí comenzaron los nervios del City. En solo seis minutos, Samuel Chukwueze, salido del banquillo, marcó dos voleas dentro del área para colocar el 4-5 en el minuto 78 y poner al campeón contra las cuerdas.

El Fulham estuvo a un suspiro de empatar: pidió penalti sobre O’Reilly y rozó la hazaña con un disparo de Joshua King que Josko Gvardiol salvó sobre la línea en el minuto 98.

Al final, el City resistió. Como ya le ocurrió el fin de semana ante el Leeds United, esta vez no dejó escapar los puntos, por más que coqueteó con una remontada histórica. La persecución del Arsenal sigue viva: los de Guardiola se mantienen a dos puntos, a la espera del duelo de los ‘Gunners’ contra el Brentford.

El aporte de Raúl Jiménez en un Fulham combativo

Raúl Jiménez fue titular en el Craven Cottage y tuvo una actuación marcada por el alto ritmo del juego y la escasa claridad en los primeros minutos. El delantero mexicano participó activamente en las presiones altas de su equipo y trató de ofrecerse como apoyo, aunque el Fulham no logró surtirlo de balones favorables durante la primera mitad.

Tras el descanso, Jiménez se involucró más en el juego ofensivo, buscando desmarques al espacio y conectando con sus compañeros en los ataques que dieron origen al intento de remontada. Tuvo uno de los remates del Fulham en el segundo tiempo, aunque sin dirección a portería. Su despliegue físico y movilidad ayudaron a abrir espacios en la reacción del equipo, antes de salir sustituido al minuto 73 por Jonah Kusi-Azare.

