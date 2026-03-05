Diego Cocca cuestiona el extremismo que hay con las Chivas

Las Chivas de Guadalajara han perdido su dominio dentro del Clausura 2026. Después de marchar con un paso perfecto por el torneo, el Rebaño Sagrado ha caído en dos duelos consecutivos. Diego Cocca ofreció sus consideraciones antes del Clásico Tapatío.

El Rebaño Sagrado tenía un paso perfecto hasta el duelo contra Cruz Azul. El conjunto de Gabriel Milito había ganado sus seis encuentros disputados hasta esa fecha. Pero con la caída 2-1 contra La Máquina, las Chivas hilaron otra derrota 2-0 contra el Toluca. Cocca cuestionó la percepción de los analistas mexicanos que inflaron al club de Milito.

“¿Pero vos qué pensás? ¿Qué, que Chivas iban a ganar todos los partidos? Tal cual y no, pero acá se suele exagerar para ver los dos lados. Por supuesto que Chivas es un equipo que tiene muy buenos jugadores y muy buen técnico, pero iba a perder en algún momento“, dijo el exseleccionador de México en rueda de prensa.

En plena semana del clásico tapatío, Diego Cocca asegura que en México se exagera con las rachas.



“Acá se suele exagera. Por supuesto que Chivas es un equipo que tiene, muy buenos jugadores y muy buen técnico, pero iba a perder en algún momento".



Diego Cocca explicó que los medios de difusión han sido muy extremistas con este caso. Las Chivas de Guadalajara serían las campeonas absolutas del Clausura 2026 luego de sus seis triunfos consecutivos; pero ahora dejaron de ser candidatas por sus dos derrotas al hilo. Cocca considera que el balance debe ser general. El torneo es muy largo como para medirlo solo al inicio.

“En los cinco partidos anteriores, ya estaba para campeón, y perdió dos partidos; ahora ya está para que le encontraron la vuelta. Esto es largo, esto es una maratón, no es una carrera de cien metros; esto recién empieza y vienen los partidos y los momentos en donde hay que tener capacidad para poder resolver. Ahí, ahí se ven los hombres, los equipos y los técnicos”, explicó.

Clásico Tapatío

Este domingo 8 de marzo se jugará una nueva edición del Clásico Tapatío. El Club Atlas recibirá en el Estadio Jalisco a las Chivas de Guadalajara. Este será un duelo de estrategas argentinos en los banquillos: Diego Cocca vs. Gabriel Milito.

Los “Zorros” han tenido una temporada decente en el Clausura 2026. El Club Atlas marcha en la sexta posición de la clasificación general con 16 puntos (a 2 del tercer lugar ocupado por las Chivas). El Atlas tiene un registro de 5 triunfos, 1 empate y 3 derrotas.

