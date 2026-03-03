Cade Cowell no tiene ningún resentimiento con las Chivas

Cade Cowell fue firmado por las Chivas de Guadalajara en enero de 2024. Su llegada al Rebaño Sagrado fue cuestionada por algunos analistas por su incompatibilidad con la filosofía del club. A pesar de que Cowell no tuvo un rendimiento tan sobresaliente, el mexicoamericano recuerda con cariño su paso en la Liga MX.

En enero de este año Cade Cowell fue anunciado por el New York Red Bulls de la Major League Soccer. El delantero nacido en California fue cuestionado sobre sus recuerdos de su paso por el fútbol mexicano. Cowell recuerda con cariño a las Chivas.

“Obviamente Chivas es el equipo más grande de México, siempre los tendré en mi corazón. Y si algún día regreso, estaré muy emocionado de hacerlo”, dijo el delantero mexicoamericano en conferencia de prensa.

Cade Cowell acumula un par de partidos disputados con New York Red Bulls. El futbolista mexicoamericano no ha podido aportar goles ni asistencias en 180 minutos disputados con el conjunto estadounidense.

Cowell con las Chivas

Cade Cowell llegó a las Chivas de Guadalajara en medio de críticas. El delantero de 22 años dejó registros respetables dentro del balompié azteca. Cade Cowell jugó 69 partidos con la camiseta del Rebaño Sagrado.

En poco más de 3,100 minutos con el club, Cade Cowell logró convertir 12 goles y conceder 5 asistencias. No está de más recordar que Cowell está cedido en el conjunto estadounidense. El mexicoamericano retornaría a las Chivas en diciembre de este año.

