Florida ejecutará a un condenado que confesó cinco asesinatos

Frank Athen Walls, de 58 años, será ejecutado este jueves a partir de las 6:00 de la tarde en la Prisión Estatal de Florida, ubicada cerca de Starke, informaron autoridades penitenciarias. El procedimiento se realizará mediante inyección letal, el método vigente en el estado.

Walls fue condenado a muerte por el asesinato de Edward Alger, aviador de la Base Aérea Eglin, y de su novia Ann Peterson, durante un robo en una vivienda ocurrido en julio de 1987 en el Panhandle de Florida.

Un caso marcado por múltiples confesiones

Tras su arresto, Walls admitió su responsabilidad en el doble homicidio y posteriormente fue vinculado a otros tres asesinatos, ocurridos entre 1985 y 1987. Pruebas de ADN lo relacionaron con la violación y asesinato de Audrey Gygi, mientras que también confesó los crímenes de Tommie Lou Whiddon y Cynthia Sue Condra como parte de acuerdos judiciales.

Inicialmente condenado en 1988, su sentencia fue anulada por la Corte Suprema de Florida, pero tras un nuevo juicio en 1992 volvió a ser declarado culpable y sentenciado a muerte.

Apelaciones rechazadas

La defensa de Walls presentó recursos alegando discapacidad intelectual y problemas médicos, con el objetivo de frenar la ejecución. Sin embargo, la Corte Suprema de Florida rechazó los argumentos la semana pasada. Aún permanecían pendientes apelaciones ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

Florida lidera las ejecuciones en 2025

De concretarse, esta será la decimonovena ejecución en Florida en 2025, la cifra más alta registrada en un solo año en el estado. A nivel nacional, 46 personas han sido ejecutadas en lo que va de año, según datos oficiales.

Florida encabeza la lista de ejecuciones este año, seguida por Alabama, Carolina del Sur y Texas. Todas las penas capitales en el estado se aplican mediante una combinación de sedantes, un paralizante y un fármaco que detiene el corazón, de acuerdo con el Departamento de Correcciones.

