Ejecutan por fusilamiento a hombre acusado de un triple crimen en Carolina del Sur

Un pelotón de fusilamiento de Carolina del Sur ejecutó a un hombre este viernes, convirtiéndose en la tercera persona en morir por este método en el estado durante este año.

Tres empleados de la prisión, todos con munición real, se ofrecieron como voluntarios para ejecutar a Stephen Bryant, de 44 años, quien fue declarado muerto a las 6:05 p.m.

Bryant, acusado de asesinar a tres personas en cinco días en una zona rural del estado en 2004, eligió morir fusilado en lugar de recibir inyección letal o ser ejecutado en la silla eléctrica.

No hizo ninguna declaración final y miró brevemente a los 10 testigos antes de que le colocaran la capucha, según informó The New York Times.

Los disparos resonaron unos segundos después. Bryant no emitió ningún sonido, y la diana roja que marca la ubicación de su corazón salió disparada de su pecho. Tuvo algunas respiraciones superficiales y luego un último espasmo poco más de un minuto después.

El indulto nunca llegó

Bryant es la séptima persona ejecutada en Carolina del Sur en 14 meses, después de que el estado suspendiera las ejecuciones durante 13 años debido a la falta de fármacos para la inyección letal.

El gobernador republicano Henry McMaster denegó el indulto a Bryant, según informó su oficina. Ningún gobernador de Carolina del Sur ha concedido el indulto desde que se reanudó la pena de muerte en Estados Unidos en 1976.

Para su última cena, Bryant comió un salteado de mariscos picante, pescado frito con arroz, rollitos de primavera, camarones rellenos, dos barras de chocolate y pastel alemán de chocolate.

Bo King, abogado especializado en casos de pena de muerte en Carolina del Sur, afirmó que Bryant padecía un trastorno genético, fue víctima de abuso sexual y físico por parte de familiares, y que el consumo excesivo de alcohol de su madre “dañó permanentemente su cuerpo y su cerebro”.

“Las discapacidades del Sr. Bryant le impidieron soportar los tormentosos recuerdos de su infancia”, escribió King en un comunicado.

Pelotón de fusilamiento

El pelotón de fusilamiento tiene una larga y violenta historia en todo el mundo. La muerte por balas se ha utilizado para castigar motines y deserciones en los ejércitos, como justicia en el Viejo Oeste y como herramienta de terror y represión política en la antigua Unión Soviética y la Alemania nazi.

Pero en los últimos años, se ha retomado en Estados Unidos. Algunos legisladores afirman que es la forma más rápida y humana de ejecutar a una persona.

Esto se debe a varios casos de ejecuciones fallidas con otros métodos, incluida la inyección letal. Carolina del Sur y otros estados han tenido dificultades para mantener un suministro adecuado de fármacos para la inyección letal.

En parte debido a esto, Carolina del Sur suspendió las ejecuciones durante 13 años.

El estado las reanudó en septiembre de 2024, tras lo cual cuatro hombres fueron ejecutados mediante inyección letal y tres mediante fusilamiento. Carolina del Sur se encuentra entre varios estados donde la silla eléctrica aún es legal.

Las otras tres ejecuciones recientes por fusilamiento en Estados Unidos se han llevado a cabo en Utah. Este método también sigue siendo legal en Idaho y se utiliza como método alternativo si otros no están disponibles en Oklahoma y Misisipi.

El brutal crimen

Bryant confesó haber asesinado a Willard “TJ” Tietjen en octubre de 2004, tras visitar su casa aislada en el condado rural de Sumter y decirle que tenía problemas con el coche.

Tietjen recibió varios disparos. Según la fiscalía, Bryant contestó el teléfono de Tietjen después de que sonara varias veces y les dijo a su esposa e hija que él era el intruso y que lo había matado.

No conforme con eso, escribió “atrápame si puedes” en la pared con la sangre de la víctima.

Bryant también asesinó a dos hombres: uno antes y otro después de Tietjen. Los llevó en su vehículo y, cuando se bajaron para orinar al borde del camino, les disparó por la espalda, según las autoridades.

Durante la búsqueda, los agentes detuvieron a casi todos los conductores que circulaban por caminos de tierra en la zona al este de Columbia y les advirtieron que desconfiaran de cualquier desconocido que les pidiera ayuda.

