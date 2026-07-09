¡A semifinales! Francia castiga el miedo de Marruecos 2-0 y está a un paso de la final del Mundial 2026

La selección de Francia continuó con su paso impresionante en el Mundial 2026 al avanzar a semifinales por tercera ocasión consecutiva. Los galos vencieron 2-0 a una selección de Marruecos irreconocible, cuyo estilo timorato y reservado le entregó el partido en bandeja de plata al gigante europeo.

La escuadra dirigida por Didier Deschamps fue respetada en demasía. Esto se notó desde el inicio con el esquema táctico diseñado por Mohamed Ouahbi, un técnico que había sido contratado justamente por su filosofía ofensiva.

Sin embargo, en el duelo más crucial, el estratega no quiso jugar de tú a tú. Decidió esperar con una actitud temerosa, lejos de ese estilo atrevido que le plantó cara a Brasil, Escocia y Haití en fase de grupos, y que posteriormente eliminó a Países Bajos y Canadá.

El drama del primer tiempo: Bounou le gana el duelo psicológico a Mbappé

De forma sorpresiva, Francia se fue al descanso sin ventaja. Durante los primeros 45 minutos, Marruecos asumió una postura completamente pasiva, plantando dos líneas de cuatro hombres bien ordenadas frente a la portería de Yassine Bounou.

El dominio francés fue absoluto con un ataque imponente liderado por Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué, Manu Koné y Adrien Rabiot. Este bloque arropó constantemente a Kylian Mbappé, pero la zaga norafricana resistió los embates sin quebrarse.

La gran oportunidad de abrir el cerrojo llegó desde los once pasos. Sin embargo, en un sorpresivo duelo mental, Mbappé erró el penal al entregarle el esférico directamente a las manos a Bounou. Además de este fallo, la ocasión más clara de los galos fue un potente disparo de Rabiot al larguero.

2 goals within 6 minutes for France to take a 2-0 lead over Morocco ?? pic.twitter.com/9HkL1drnqe — FOX Sports (@FOXSports) July 9, 2026

Por el lado marroquí, llamó la atención el planteamiento defensivo a ultranza. Jugadores de buen pie como Chemsdine Talbi y Bilal El Khannouss lucieron amarrados y con temor a pedir el balón. Incluso sus laterales volantes, Achraf Hakimi y Anass Salah-Eddine, mostraron una versión muy contenida a la exhibida en partidos previos.

Deschamps no perdona: Mbappé y Dembélé liquidan en Foxboro

Para la segunda mitad, Marruecos quiso modificar su postura adelantando líneas y buscando la meta de Mike Maignan. La realidad es que siguieron muriéndose de nada. Exhibieron una actitud futbolística alejada del equipo que alegró el torneo, frustrando la ansiada revancha de Qatar 2022.

Francia tomó lo que le permitieron los marroquíes y en solo seis minutos resolvió la historia. Kylian Mbappé se sacó la espina al minuto 60 marcando el primero, y Ousmane Dembélé sepultó las esperanzas al 66′, maquillando así una fase previa en la que venía siendo cuestionado por su falta de pegada.

Look at what this goal means to Ousmane Dembélé and the entire France bench ?? pic.twitter.com/u1ZLkjjU7Q — FOX Sports (@FOXSports) July 9, 2026

Con el 2-0 definitivo en Foxboro, Massachusetts, Francia ya está en semifinales del Mundial 2026, donde espera pacientemente al ganador del choque entre España y Bélgica.

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