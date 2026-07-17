Capturan en Michoacán a operador de Los Viagras por quien EE.UU. ofrecía 5 millones de dólares de recompensa

Fernando de Jesús Ortiz Ávalos, alias “El Doctor”, identificado como operador del grupo criminal Los Viagras, fue detenido por elementos de la Policía Federal Ministerial en el municipio de Apatzingán, Michoacán.

Al momento de su arresto, las autoridades le incautaron un arma larga, un cargador abastecido con cartuchos útiles y varios envoltorios con metanfetamina, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal.

Según autoridades estadounidenses, Ortiz Ávalos es requerido por una Corte de Distrito de Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas.

Además, el gobierno de ese país ofrecía una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que condujera a su captura.

?Fernando de Jesús Ortiz Ávalos, alias “El Doctor”, presunto operador de Los Viagras, fue detenido en Apatzingán, Michoacán.



Ortiz Ávalos fue detenido por agentes de la Policía Federal Ministerial en Acahuato y trasladado a la FGR en Morelia.



Se reporta que el detenido era? pic.twitter.com/1ecEtE0MDy — Azucena Uresti (@azucenau) July 16, 2026

El sobrenombre de “El Doctor” se debe a que cursó estudios como médico general, aunque posteriormente habría sido identificado como un integrante relevante de la estructura de Los Viagras, organización criminal con presencia principalmente en la región de Tierra Caliente, en Michoacán.

Investigaciones lo ubican como un operador cercano a la cúpula encabezada por los hermanos Sierra Santana, líderes históricos del grupo.

La detención se produjo un día antes de que el gobierno de Estados Unidos anunciara la designación de Los Viagras y el Cártel de Juárez como organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales especialmente designados, una medida que endurece las sanciones financieras y legales contra ambos grupos criminales.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han informado si el detenido enfrentará un proceso de extradición hacia Estados Unidos, donde es requerido por cargos relacionados con narcotráfico.

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