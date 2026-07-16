Quiénes son Los Viagras, el cártel michoacano designado por EE.UU. como organización terrorista

El gobierno de Estados Unidos designó a Los Viagras como organización terrorista extranjera y organización terrorista global especialmente designada, una medida que endurece las sanciones contra el grupo criminal con presencia en Michoacán.

La decisión también alcanzó al Cártel de Juárez y fue anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.

Los Viagras surgieron en la región de Tierra Caliente, en Michoacán, alrededor de 2014, tras la fragmentación de los grupos de autodefensa que combatieron a Los Caballeros Templarios, según detallan medios mexicanos como el semanario Proceso.

La organización es encabezada por los hermanos Sierra Santana, entre ellos Nicolás Sierra Santana, identificado por autoridades estadounidenses como uno de sus principales líderes.

? #ÚltimaHora | EEUU designa al Cártel de Juárez y a Los Viagras como organizaciones terroristas extranjeras y globales.



La medida del Departamento del Tesoro contempla sanciones internacionales, congelamiento de activos y restricciones comerciales.



Quienes colaboren con estos? pic.twitter.com/B9AwI0W3Je — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) July 15, 2026

Inicialmente, el grupo mantuvo vínculos con organizaciones de autodefensa; sin embargo, con el paso del tiempo consolidó una estructura criminal dedicada al tráfico de drogas, particularmente metanfetaminas y cocaína, además de extorsión, secuestro, cobro de piso y control de actividades económicas en diversas zonas de Michoacán.

Las autoridades estadounidenses también señalan que Los Viagras han extorsionado a productores de aguacate, limón y otros sectores productivos, así como a ganaderos y comunidades enteras para financiar sus operaciones.

Asimismo, han sido señalados por ataques contra fuerzas de seguridad y por disputar el control territorial con otros grupos del crimen organizado.

En los últimos años, la organización ha modificado sus alianzas criminales. De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, recientemente ha colaborado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en medio de la disputa por el control de Michoacán, aunque históricamente también ha integrado alianzas dentro de los llamados Cárteles Unidos.

La incorporación de Los Viagras a la lista de organizaciones terroristas los coloca junto a otros cárteles mexicanos que ya habían recibido esa designación desde 2025, como el Cártel de Sinaloa, el CJNG, el Cártel del Golfo, el Cártel del Noroeste, Cárteles Unidos y La Nueva Familia Michoacana.

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