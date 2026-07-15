EE.UU. designa como grupos terroristas al Cártel de Juárez y a Los Viagras

En un nuevo intento para ejercer presión en el combate que Estados Unidos libra en contra de las drogas, el Departamento del Tesoro decidió incluir al Cártel de Juárez y a Los Viagras en su listado de organizaciones terroristas transnacionales.

Dicha medida se suma a otras sanciones que previamente ya les habían impuesto a ambos grupos delincuenciales cuya principal actividad es la producción, el tráfico de drogas y el lavado de dinero.

De esta manera, las organizaciones señaladas se suman a los seis grupos ya incluidos en la lista de la Administración Trump, donde el Cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación figuran a la cabeza.

El hecho de que están etiquetados como Organización Terrorista Extranjera y Terrorista Global Especialmente Designado le permite al gobierno estadounidense aplicar herramientas legales y financieras previstas en su legislación para combatirlos.

En primera instancia todos los bienes relacionados con estos grupos criminales, o en posesión y control de personas estadounidenses, quedan bloqueados y deben ser reportados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Las autoridades mexicanas llevan años tratando de combatir a los Cárteles, pues sus acciones violentas han elevado la inseguridad en la mayor parte del país. (Crédito: Martin Urista / AP)

Una de las primeras acciones llevadas a cabo por el presidente Donald Trump en su regreso a Washington para ejercer un segundo mandato, en enero de 2025, fue designar a los cárteles como organizaciones terroristas.

De esa manera, el 20 de febrero del año pasado, presentó un primer listado con media docena de ellas.

Con respecto al Cártel de Juárez, se sabe que opera desde la década de los 70´s con una presencia permanente en el estado de Chihuahua y con un centro de operaciones establecido en Ciudad Juárez.

Sobre Los Viagras, se conoce que es un grupo delincuencial avecindado en el estado de Michoacán desde donde envían cocaína hacia Estados Unidos mientras producen casi a la par metanfetamina destinada tanto para el mercado nacional como para exportarla no sólo a ciudades estadounidenses sino a puntos estratégicos de Canadá.

El hecho de que Trump haya endurecido la batalla en contra de los Cárteles obedece a la crisis sanitaria generada por la manera sobre cómo han inundado a las calles con droga barata que cada año le cuesta la vida a miles de consumidores de todas las edades.

Sigue leyendo:

• Sheinbaum advierte que “ninguna potencia extranjera” va a decir “cómo nos gobernamos”

• Gobierno de EE.UU. acusa a gobernador de Sinaloa por presuntos vínculos con el narco

• La guerra interna del Cártel de Sinaloa pasó de las calles a las Cortes de EE.UU.