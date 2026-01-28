Capturan a miembro del Cártel de Juárez con más de 80 explosivos en su poder

Un operativo de fuerzas federales y del estado de Chihuahua derivó en la captura de un hombre de 24 años en el municipio de Moris, que transportaba 87 cartuchos explosivos y equipo táctico.

El detenido, identificado como Hiram Giovany, viajaba en una camioneta sin placas de circulación, lo que despertó la sospecha de los agentes, por lo que le marcaron el alto para revisar la unidad.

Fue entonces cuando encontraron 87 explosivos, 18 contenedores metálicos para elaborar artefactos explosivos y dos chalecos tácticos.

De acuerdo con medios locales como el Diario de Chihuahua, el propio detenido declaró formar parte del grupo criminal “La Línea”, identificado como brazo armado del Nuevo Cártel de Juárez.

Las autoridades informaron que los explosivos incautados serán puestos bajo resguardo del Ejército Mexicano, instancia encargada de realizar su destrucción de manera segura, conforme a los protocolos establecidos.

Cómo surgió el grupo criminal La Línea

La Línea es uno de los principales grupos criminales en el estado de Chihuahua involucrado en actividades como el tráfico de migrantes y drogas.

Su base principal está en Ciudad Juárez, desde donde proyecta su poder a lo largo de un importante tramo de la frontera entre Estados Unidos y México.

Según el sitio InSight Crime, La Línea se formó en Ciudad Juárez a principios de la década de 2000 por policías locales y estatales activos, y exfuncionarios con la intención de ofrecer servicios de protección a los grupos de tráfico de drogas.

En ese entonces, el Cártel de Juárez dominaba la región. Sin embargo, para 2008, el Cártel de Sinaloa intentó expandirse hacia Ciudad Juárez.

Durante un tiempo, La Línea cobró impuestos a ambos grupos por el traslado de sus cargamentos de droga a través del Valle de Juárez. Mientras que algunos miembros se alinearon con el Cártel de Sinaloa, La Línea se conoció como el ala de ejecución oficial del Cártel de Juárez.

