“Los Marros”, el grupo criminal que estaría detrás de la masacre de 11 personas en Guanajuato

La historia de Los Marros, una de las facciones más violentas del Cártel Santa Rosa de Lima, vuelve a colocarse en el centro de la atención pública tras los recientes hechos registrados en Guanajuato.

Este grupo criminal, surgido en el corazón del llamado Triángulo del Huachicol, ha mantenido una presencia activa en municipios estratégicos del corredor industrial, apoyado en una estructura familiar y en liderazgos locales que han logrado sobrevivir a la captura de su fundador, José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, según informó el diario El Universal.

Uno de esos liderazgos es el de Mario Eleazar Lara Belman, conocido como “El Negro”, y/o “Camorro”, identificado por autoridades federales y estatales como jefe de célula de Los Marros.

Su nombre aparece de manera recurrente en reportes de seguridad por su papel como generador de violencia en Irapuato, Salamanca y Celaya, zonas clave para la operación criminal del grupo. Es buscado por delitos como homicidio calificado, secuestro, extorsión, narcomenudeo y desaparición forzada.

La masacre registrada el pasado domingo en un campo de futbol en Salamanca, dejó 11 personas muertas y al menos 10 más lesionadas. Las primeras líneas de investigación oficiales apuntaron a que el ataque fue consecuencia de una pugna entre el Cártel Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación por el control territorial en la región.

🚨🇺🇸 La masacre en un campo de fútbol en #Salamanca, que dejó 11 muertos, tiene un trasfondo criminal relacionado con la disputa entre el Cártel Santa Rosa de Lima y el #CJNG. Según autoridades, el ataque fue obra de Los Marros, un grupo dirigido por El Gallo, y se cree que… pic.twitter.com/a22JK2AiD5 — Eunice Rendón (@EuniceRendon) January 27, 2026

Los Marros operan como una célula armada y logística del Cártel Santa Rosa de Lima, con capacidad para ejecutar ataques selectivos y coordinar grupos de choque. Según las autoridades, la agresión en Salamanca habría sido encabezada por Moisés Soto Bermúdez, operador cercano a Lara Belman, lo que refuerza la hipótesis de que el líder de la facción mantiene control operativo pese a mantenerse prófugo.

Los antecedentes de Mario Eleazar Lara Belman se entrelazan con la historia misma del cártel. Reportes periodísticos señalan que la familia Lara Belman forma parte del núcleo que dio forma al Cártel Santa Rosa de Lima tras la disolución de una célula de Los Zetas alrededor de 2014.

Dentro de ese entramado familiar destacan Fabián ‘La Vieja’ Lara Belman y Noé Israel ‘El Puma’ Lara Belman, considerados operadores fundacionales y detenidos en operativos federales en 2019 y 2020, respectivamente.

Aunque las autoridades solo han confirmado de manera oficial el parentesco entre algunos de estos integrantes, la coincidencia de apellidos y la estructura familiar han sido clave para sostener la operación del grupo criminal en Guanajuato.

Incluso, después de la captura y condena de “El Marro” a 60 años de prisión, el cártel ha mantenido presencia en municipios como Salamanca, Celaya, Villagrán y Juventino Rosas, apoyado en líderes regionales como Lara Belman.

De acuerdo con N+, Los Marros iniciaron como una banda dedicada al robo de combustible, actividad que les permitió financiar armamento, vehículos y redes de protección comunitaria. Con el tiempo, diversificaron sus delitos hacia la extorsión, el tráfico de drogas, los homicidios y el control territorial, convirtiéndose en uno de los principales desafíos para las autoridades de seguridad en el estado.

Para el gobierno federal, Mario Eleazar Lara Belman es uno de los objetivos prioritarios. Su captura es vista como un golpe clave para debilitar la estructura de Los Marros y contener la violencia ligada al Cártel Santa Rosa de Lima.

