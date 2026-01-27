La masacre en un campo de futbol en Guanajuato apunta a una disputa entre cárteles

El tiroteo registrado el pasado fin de semana en un campo de futbol en la ciudad de Salamanca, Guanajuato, que dejó un saldo de 11 personas muertas, apuntan a una guerra entre dos grupos criminales con presencia en esa región.

Así lo dio a conocer la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al detallar que cinco de las víctimas fueron identificadas como guardias de una empresa de seguridad privada ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las autoridades explicaron que las primeras investigaciones arrojan que el ataque fue protagonizado por un grupo perteneciente al Cártel Santa Rosa de Lima y que, antes de la agresión armada, fueron encontradas dos cartulinas atribuidas a dicho grupo delictivo, en las que se refiere una disputa con el CJNG.

Por medio de un comunicado, la dependencia apuntó que Moisés Soto Bermúdez, miembro del grupo criminal “Los Marros”, habría participado en la masacre de la comunidad Loma de Flores.

Autoridades federales filtraron a medios que 5 de los muertos en la #masacre de #Salamanca eran guardias de seguridad de una empresa vinculada al CJNG. 'Los Marros', quienes perpetraron la matanza de 11 personas y dejaron a 12 heridas, son sicarios del #CártelSantaRosaDeLima. pic.twitter.com/A14yy3ic5d — Ruleta Rusa Magazine (@ruletarusa_mx) January 27, 2026

“Las líneas de investigación señalan la participación de Moisés Soto Bermúdez, quien encabezó el grupo de choque ‘Los Marros’, una célula delictiva que opera bajo el mando de Mario Eleazar Lara Belman, alias ‘Negro’ y/o ‘Camorro’, quien se dedica a la distribución de droga, homicidios y extorsión en Irapuato, Guanajuato; y es uno de los objetivos buscados por las autoridades”, señala el documento.

Luego del tiroteo, el alcalde de Salamanca, César Prieto, confirmó que el ataque sucedió al final de un encuentro deportivo en el campo de futbol, además de advertir sobre la situación de violencia que enfrenta el municipio.

“Este hecho se suma a una ola de violencia que lamentablemente padecemos en el estado y particularmente en Salamanca”, señaló Prieto, quien pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la gobernadora Libia García apoyo para recuperar la paz, tranquilidad y seguridad del municipio.

David Saucedo, especialista en materia de seguridad, consideró que el ataque fue un intento de “calentarle la plaza al CJNG”, al registrarse en una zona dominada por dicho grupo criminal.

“Al cometer una masacre en esta zona, lo que hacen es el provocar que las fuerzas estatales y federales arriben a esta región y obstaculicen la actividad criminal”, consideró.

