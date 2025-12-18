Masacre en Salvatierra: A 2 años de uno de los peores asesinatos en México la justicia no llega

Dos años después de la madrugada que marcó para siempre al municipio de Salvatierra, la ex Hacienda de San José del Carmen permanece en silencio. El sitio donde el 17 de diciembre de 2023 fueron asesinados 11 jóvenes durante una posada navideña sigue cerrado, deteriorado y con huellas visibles de la violencia. No hay sentencias, no hay responsables plenamente castigados y, para las familias, tampoco hay justicia.

La masacre ocurrió cuando un grupo armado irrumpió en la celebración tras un primer intento fallido de ingresar. Testimonios de sobrevivientes señalan que, luego de ser rechazados, los agresores regresaron acompañados de hombres fuertemente armados y abrieron fuego contra los asistentes. La Fiscalía General del Estado confirmó entonces la muerte de 11 personas y 14 más heridas, También fueron incendiados varios vehículos estacionados en el lugar.

Información y testimonios recabados por el diario Milenio dan cuenta de las secuelas que el ataque dejó en sobrevivientes y familiares, así como del abandono en el que permanece la ex Hacienda de San José del Carmen.

Las víctimas eran jóvenes que crecieron juntos en Salvatierra y municipios cercanos. Entre ellas se encontraban estudiantes universitarios, músicos, deportistas y una ex reina de feria. La violencia truncó proyectos de vida y dejó familias fragmentadas.

Algunos sobrevivientes y familiares directos optaron por abandonar el municipio y solicitar asilo político en Estados Unidos tras recibir amenazas, mientras otros continúan lidiando con secuelas físicas graves, como esquirlas alojadas en el cuerpo y lesiones que requieren medicación permanente.

Aunque las autoridades estatales no han confirmado de manera oficial al grupo criminal responsable, la región donde ocurrió la masacre mantiene una fuerte disputa entre organizaciones delictivas, lo que ha profundizado el clima de miedo e incertidumbre.

La propiedad, ubicada sobre la carretera Salvatierra–Cortazar, dejó de operar tras el ataque. Su propietario ha restringido el acceso debido al estado en que quedó la finca. En sus bardas aún se observan impactos de bala, un recordatorio permanente de la agresión que, según presunciones de familiares, habría sido perpetrada por integrantes de un grupo criminal que opera en la región. Aunque en febrero de 2024 se informó la detención de dos presuntos responsables, uno de ellos habría muerto en prisión y el proceso judicial avanza lentamente. Hasta ahora no hay sentencias por el asesinato de los 11 jóvenes.

El miedo se convirtió en una constante. Madres, padres y hermanos evitan hablar públicamente por temor a represalias. Algunos relatan que nunca recibieron apoyo integral por parte de las autoridades y que el duelo se vive en silencio, acompañado de la obligación de rehacer la vida cotidiana. “El dolor no disminuye y la herida sigue abierta”, coinciden.

A pesar del temor, la memoria persiste. En el segundo aniversario, familiares, amigos y ciudadanos se reunieron en el Santuario Diocesano de la Santísima Virgen de la Luz para una misa en recuerdo de las víctimas. Vestidos de blanco, cientos de asistentes abarrotaron el templo y colocaron fotografías y flores frente al altar. El mensaje fue de acompañamiento y de denuncia implícita: el paso del tiempo no ha traído respuestas ni garantías de no repetición.

Como parte de los actos conmemorativos, el árbol navideño instalado en la explanada del Carmen permaneció apagado durante la noche, mientras veladoras iluminaban el espacio en señal de luto y exigencia de justicia.

De acuerdo con información publicada por El Sol del Bajío, el apagado simbólico fue acompañado por oraciones y momentos de silencio, en una pausa colectiva para honrar a los jóvenes asesinados. Esa noche, Salvatierra eligió la penumbra como forma de memoria. Solo por unas horas, el árbol navideño dejó de brillar para recordar que, a dos años de la masacre en la ex Hacienda de San José del Carmen, la justicia sigue pendiente y el dolor de once familias continúa intacto.

