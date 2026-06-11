EE.UU. presenta acusación contra “Jimmy”, miembro de Los Viagras por tráfico de drogas y lavado de dinero

Un gran jurado federal en el Distrito de Columbia, Estados Unidos, presentó una acusación formal contra Jaime Sánchez Soriano, alias “Jimmy”, señalado como presunto integrante del grupo criminal Los Viagras y vinculado a actividades de tráfico de metanfetamina y lavado de dinero.

De acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, Sánchez Soriano, de 45 años, habría participado en una conspiración para importar grandes cantidades de metanfetamina hacia territorio estadounidense, droga que presuntamente obtenía de Los Viagras, organización criminal afiliada a Cárteles Unidos.

Las autoridades estadounidenses consideran a este último grupo como uno de los principales productores de metanfetamina a nivel mundial, y fue designado por el Departamento de Estado como Organización Terrorista Extranjera en febrero de 2025.

La acusación sostiene que la red de distribución operada por la organización tenía presencia en diversas ciudades de Estados Unidos, entre ellas Kansas City, Dallas, Houston, Atlanta, Sacramento, Los Ángeles, Denver y Chicago.

Además del tráfico de drogas, “Jimmy” enfrenta señalamientos por presuntas operaciones de lavado de dinero derivadas de las actividades ilícitas atribuidas a la organización criminal.

Las investigaciones son encabezadas por el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y forman parte de los esfuerzos impulsados por el gobierno estadounidense para combatir a organizaciones criminales transnacionales.

En caso de ser declarado culpable, Sánchez Soriano podría enfrentar una pena mínima de 10 años de prisión y una condena máxima de cadena perpetua, de acuerdo con la legislación federal estadounidense.

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