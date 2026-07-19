Capturan al “M4”, presunto operador del CJNG, en operativo al occidente de México

La ofensiva de las autoridades mexicanas contra el crimen organizado dejó este domingo la detención de 10 presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre ellos José Guadalupe Ahumada Villegas, alias “M4”, identificado por el Gobierno de México como uno de los operadores de esa organización criminal en los estados de Nayarit y Tlaxcala.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad federal, la captura fue resultado de un operativo coordinado que incluyó siete órdenes de cateo ejecutadas de manera simultánea en inmuebles ubicados en los municipios de Tepic y Xalisco, en el estado de Nayarit.

En Nayarit, resultado de trabajos de inteligencia e investigación, elementos de @SEMAR_mx, en coordinación con @FGRMexico y @SSPCMexico, ejecutaron siete órdenes de cateo y detuvieron a 10 personas, entre ellas José Guadalupe “N”, identificado como operador de una organización? pic.twitter.com/AREITvCD7a — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 19, 2026

Las diligencias fueron encabezadas por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), luego de trabajos de inteligencia y vigilancia que permitieron identificar propiedades presuntamente utilizadas por integrantes del grupo delictivo.

Según las investigaciones oficiales, Ahumada Villegas fungía como coordinador de operaciones criminales del CJNG en ambas entidades y los detenidos estarían relacionados con delitos como homicidio, secuestro, extorsión, narcomenudeo, robo al transporte de carga, tráfico de armas y extracción y comercialización ilegal de hidrocarburos.

Crédito: Gabinete de Seguridad de México | Cortesía

Golpe a la estructura financiera del CJNG

Durante los cateos, las autoridades aseguraron tres armas largas, tres vehículos y diversos teléfonos celulares, además de bienes cuyo valor conjunto supera los $228 mil dólares, recursos que, de acuerdo con el Gobierno federal, impactan directamente la capacidad operativa y financiera de la organización criminal.

Los diez detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica. Mientras tanto, los inmuebles intervenidos quedaron bajo resguardo de las autoridades ministeriales.

El Gabinete de Seguridad señaló que la operación fue autorizada por un juez de Control, quien emitió las órdenes de cateo con base en los elementos obtenidos durante las labores de inteligencia desarrolladas por las fuerzas federales.

Las autoridades sostuvieron que este operativo representa un golpe a la logística y coordinación del CJNG en la región, al tiempo que debilita parte de su estructura económica mediante el aseguramiento de bienes y equipo presuntamente utilizados para actividades ilícitas.

La detención del “M4” ocurre en medio de una estrategia federal enfocada en capturar a presuntos operadores regionales de organizaciones criminales. En días recientes también fue reportado el arresto de Justo Aurelio Rivera Parrazales, señalado como operador logístico y financiero del Cártel del Noreste, en un operativo realizado en Mérida, Yucatán.

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