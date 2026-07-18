Regidora de Michoacán relata cómo ha sido amenazada por miembros del CJNG

La regidora del municipio de Apatzingán, Michoacán, Martha Lilia Cortés Rangel, denunció haber recibido amenazas de muerte presuntamente provenientes de integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes le advirtieron que la asesinarían y arrojarían su cuerpo al río si no abandonaba sus actividades.

De acuerdo con la denuncia pública realizada por la funcionaria, las intimidaciones comenzaron mediante llamadas telefónicas y posteriormente escalaron con mensajes en los que los presuntos integrantes del grupo criminal la amenazaron de forma directa.

Entre los mensajes difundidos por la regidora se encuentra uno en el que los agresores advierten: “La vamos a tirar en pedazos al río”, además de exigirle que deje de intervenir en asuntos relacionados con la administración pública y la seguridad del municipio, según informó el semanario Proceso.

Tras hacer públicas las amenazas, Cortés Rangel solicitó la intervención de las autoridades estatales y federales para garantizar su seguridad y la de su familia, además de investigar el origen de las intimidaciones.

La regidora afirmó que continuará desempeñando sus funciones pese a las amenazas, aunque reconoció la preocupación por el riesgo que enfrenta.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas en relación con estos hechos, mientras que se espera que la denuncia sea integrada a las investigaciones correspondientes.

Este es un hecho más de violencia en la región de Tierra Caliente de Michoacán, donde distintos grupos del crimen organizado mantienen disputas por el control territorial, situación que ha derivado en agresiones contra servidores públicos y representantes de distintos niveles de gobierno.

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